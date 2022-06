Podpalaczka - recenzja książki

IUVI

Zoraida Córdova pochodzi z Ekwadoru, ale wychowała się w Nowym Jorku. Jest autorką wielu książek dla młodzieży – w tym Podpalaczki oraz Star Wars: a Crash od Fate, serii Brookln Brujas i trylogii The Vicious Deep. Jej powieść Labirynth Lost zdobyła nagrodę International Book Award dla najlepszej powieści młodzieżowej. Córdova jest również współautorką antologii Wampiry nie starzeją się nigdy, która w Polsce ukaże się w czerwcu. Pod pseudonimem pisze też romanse.

Renata Convida była dzieckiem, kiedy została porwana przez ludzi króla. Jako złodziejka wspomnień, najrzadsza i najgroźniejsza z magicznych Moriów, została wykorzystana w planach władzy. Teraz jest jedną z Szeptów, szpiegiem, który działa przeciwko koronie. Musi wrócić do pałacu i wykonać tajną misję. Od jej powodzenia zależy życie innych Moriów. Czy zdoła utrzymać swoją tajemnicę, skoro płonie żądzą zemsty?

Od samego początku Córdova wrzuca czytelnika w sam wir wydarzeń. Dużo się dzieje, trzeba powoli odkrywać ten świat, a jest sporo do przyswojenia. Poznajemy wszystko z perspektywy głównej bohaterki - Renaty - więc siłą rzeczy ten ogląd jest trochę ograniczony, ale i tak autorce świetnie udała się kreacja świata. Jest dużo akcji, nie brakuje zaskoczeń. Chociaż ostatni plot twist był do przewidzenia, jeśli ktoś bardzo skupiał się na szczegółach.

W pewnym momencie tempo wydarzeń odrobinę zwalnia, ale nie znaczy to, że robi się nudno. Razem z bohaterką przenosimy się do pałacu, a tam zamiast pojedynków i magicznych potyczek, autorka serwuje nam świat spisków i dworskich intryg. Na jaw wychodzą kolejne tajemnice, przez które Ren będzie musiała zmienić swoje plany dotyczące zemsty. Jednym słowem, przy lekturze Podpalaczki nie można się nudzić.

W powieści Córdovy nie brakowało schematów znanych z książek o podobnej tematyce, ale autorka fajnie to ograła i wyszło z jej zabiegów coś interesującego. Mamy tu Moriów – o których z początku niewiele wiadomo. Z czasem autorka przy pomocy historii Ren odkrywa przed czytelnikiem tajniki ich mocy oraz hierarchię panującą w tej grupie. Jako że narracja jest pierwszoplanowa, o drugiej stronie konfliktu wiemy niewiele, ale to nie szkodzi, bo większość tajemnic zostaje rozwiązana do końca książki. W Podpalaczce nie brakuje obrazowych, krwawych scen. Jednakże Córdova umieściła ich tyle, że autentycznie szokują i są dla czytelnika zaskoczeniem.

Plus dla Córdovy należy się również za kreacje bohaterów. Wszystkie postaci są nakreślone wystarczająco i jest ich pełen przekrój. Od takich, których się nie cierpi, do tych których się uwielbia. Dzięki niektórym z nich pojawia się w tej opowieści humor, który rozładowuje poważniejsze sytuacje. Sama Ren jako główna bohaterka sprawdza się świetnie. To postać bardzo autentyczna. Dzięki temu, jak wykreowała ją autorka, czytelnik może zrozumieć kolejne postępowania bohaterki i jej kibicować.

Podpalaczka to jedna z lepszych książek dla młodzieży, które ukazały się w tym roku. Historia Ren spodoba się również starszym czytelnikom, którzy lubują się w opowieściach fantasy. Końcówka sprawi, że każdy czytelnik będzie z niecierpliwością wyczekiwał premiery drugiego tomu.