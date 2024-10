Prawnik z Lincolna: sezon 3 - recenzja

fot. Netflix

Prawnik z Lincolna w pierwszych dwóch sezonach utrzymywał dobry poziom. W trzecim również dostajemy to, czego oczekiwaliśmy, ale wszystko wydaje się jeszcze lepsze. Nowa seria dostarcza emocji i niespodzianek. Przede wszystkim opowiada ciekawie skonstruowaną i dopracowaną historię. Nie ma dłużyzn, które obnażałyby brak pomysłu na tę opowieść. To rozrywka angażującą i szalenie emocjonująca, bo na ekranie dzieją się rzeczy, które potrafią zadziałać na widza. Twórcy wiedzą też, jak zaserwować dobry cliffhanger – postarali się o szokujące finały odcinków, które sprawiają, że chcemy kontynuować seans.

Tym razem twórcy inaczej podeszli do życia prywatnego Mickeya Hallera. Wyciągnęli wnioski z poprzednich sezonów i pozbyli się niedociągnięć. Rodzinne perturbacje mężczyzny czasem niepotrzebnie odciągały uwagę od tego, co było ważne i ciekawe. Dlatego dobrze, że w tej serii jego była żona i córka pojawiają się jedynie epizodycznie z uwagi na przeprowadzkę. Prywatne sprawy bohatera są bardziej skondensowane, dzięki czemu lepiej się sprawdzają na ekranie. Dobrym przykładem jest relacja romantyczna z prokuratorką Andy, która nie była tylko jakimś pobocznym dodatkiem, a miała realne znaczenie dla fabuły.

Prawnik z Lincolna opiera się na książkach, z których dobrze korzysta. Konwencja jest lekka, z odpowiednią dozą humoru i pewnego dystansu, którego widz potrzebuje po prawniczych bataliach Hallera. Czy wszystko się udało? Oczywiście, że nie! Zdarzają się naciągnięte, mniej przekonujące i niepotrzebne wątki (jak ten dziewczyn do towarzystwa). Warto jednak dodać, że twórcy starają się mocno osadzać fabułę w konwencji, z którą na tym etapie widzowie są zaznajomieni. Ona sprawia, że nie traktujemy wszystkiego śmiertelnie poważnie. Dystans zawsze był nieodłączną częścią serialu. Podsumowując – niedociągnięcia czy uproszczenia wciąż są obecne, ale konstrukcja fabuły i spora dawka emocji są tak doskonale zbudowane, że mankamenty nie mają większego wpływu na odbiór. Produkcja nadal jest rewelacyjna.

Prawnik z Lincolna dostarcza wrażeń, śmiechu i emocji. Potrafi zaskoczyć widza i zaangażować go w opowieść. Należy docenić to, że twórcy nie spoczęli na laurach ani nie poszli na łatwiznę – naprawili swoje błędy i dali nam jeszcze lepszą rozrywkę. Wprowadzenie do czwartego sezonu sugeruje, że nowe odcinki będą bardziej emocjonujące i zaskakujące. Oby więcej seriali było tak konsekwentnie rozwijanych – bez niepotrzebnego kombinowania.