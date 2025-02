Nowe zdjęcia i informacje o Daredevil: Odrodzenie. Elektra, Punisher i nowa strategia MCU

fot. materiały prasowe

Reklama

Na początku marca 2025 roku na ekrany Disney+ wejdzie serial Daredevil: Odrodzenie. To swoista kontynuacja oryginalnej produkcji z 2015 roku od Netflixa. Charlie Cox i pozostali aktorzy powracają do swoich ról. Nie zawsze tak było. Nim doszło do zmian w scenariuszu podczas strajku w 2023 roku, serial miał być o wiele luźniej powiązany z oryginałem, a wiele postaci miało nie powrócić. To jednak uległo zmianie.

O wszystkim szerzej odpowiedzieli aktorzy, showrunner i ekipa pracująca nad Daredevil: Odrodzenie. Oto najciekawsze informacje powiedziano w rozmowie z Entertainment Weekly.

Daredevil: Odrodzenie Zobacz więcej Reklama

Oto najlepsze serialowe role. Na którym miejscu Walter White?

Jakie plany na Daredevila po 2. sezonie Odrodzenia?

Charlie Cox:

[Nic mi nie wiadomo o innych zobowiązaniach.] Byłoby fajnie, żeby ta podróż dalej trwała.

Wcześniej aktor przyznawał, że chciałby pojawić się w filmach o Avengers, a także przygodach Spider-Mana na wielkim ekranie w roli większej niż poprzednio. Z kolei Brad Winderbaum, szef Marvela ds. telewizji, przyznał że historia zaplanowana jest na wiele sezonów. To ma być część nowej strategii MCU, które stawia na dłuższe formy seriali opowiadające bardziej rozwinięte opowieści. Dodał jednak, że nie wie ile dokładnie potrwa Daredevil: Odrodzenie.

fot. Giovanni Rufino/Marvel

Czy Elektra może powrócić?

W serialu The Defenders od Netflixa, to właśnie Elektra była głównym przeciwnikiem. To ona wedle podejrzeń zmarła w ramionach Matta Murdocka, gdy na oboje spadł walący się budynek. Murdock jednak to przeżył, więc niewykluczone, że Elektra również. Wcześniej postać Elodie Yung została wskrzeszona po tym, jak zmarła w finale 2. sezonu Daredevila. Sana Amanat, producentka wykonawcza, powiedziała:

Na sto procent mamy to z tyłu głowy. Na jakimś etapie na pewno bardziej się nad tym zastanowimy.

Dlaczego Punisher powrócił?

Jon Bernthal powraca i znów łączy siły z Daario Scardapane, który był też producentem wykonawczym jego solowego serialu na Netflixie i napisał do niego dwa odcinki. Jaka jest rola tego antybohatera w serialu?

[Matt] idzie do Franka, bo musi załatwić coś, czego sam nie może. A Frank, niczym słoń w składzie porcelany, od razu rzuca się do akcji. Im głębiej wchodzimy w ten sezon, tym bardziej szalone jest każde pojawienie się Franka na ekranie.

Co o powrocie sądzą przywróceni aktorzy?

O tym powiedziała Deborah Ann Woll wcielająca się w Karen Page:

Czasami kiedy dawno nie grałeś jakiejś roli, to ponowne wejście w nią sprawia wrażenie udawania samego siebie. Martwiłam się o to, ale nam poszło to łatwo i przyjemnie. Wszystkie klocki wpadły na miejsce. To było bardzo naturalne. [Podczas pierwszego dnia na planie] po prostu na siebie patrzyliśmy. "Ludzie! Wróciliśmy. W końcu tu wróciliśmy. Czy możecie w to uwierzyć?" To była prawdziwa radość. Na samo wspomnienie moje serce szybciej bije.

fot. Giovanni Rufino/Marvel

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg. IMDb