Przerażające choroby i zabójcze terapie, czyli historia medycyny - recenzja książki

Znak

Przerażające choroby i zabójcze terapie, czyli historia medycyny to przede wszystkim zbiór ciekawostek dotyczących historii medycyny. Cytując samego autora: „W niniejszej książce śledzimy niektóre z tych odkryć i zbieramy najgorsze i nierozważna metody leczenia, wypróbowane w historii medycyny.” Zatem czytelnicy nie powinni spodziewać się opracowania dotyczącego historii medycyny na miarę książek Thorwalda. Z resztą porównywanie tych dwóch panów i ich dorobku jest dość, moim zdaniem, nie na miejscu.

Jonathan J. Moore pozostaje wierny konwencji swoich poprzednich książek, czyli podajmy czytelnikowi końską dawkę ciekawostek z wiedzą do popicia. I jest to jak najbardziej na plus. Autor nie robi z siebie nie wiadomo jakiego naukowca; dobrze wie, do kogo pisze i w jakim celu. Trzeba przyznać, że wykonał kawał dobrej roboty i rzetelnego researchu.

Przerażające choroby jak wspomniałam to dobre źródło ciekawostek dotyczących chorób, pacjentów i ich leczenia. Książka naszpikowana różnego rodzaju ilustracjami, które pozwalają nam zwizualizować sobie wirusy, bakterie, pasożyty, czy to jak wyglądali ludzie dotknięci przez poszczególne schorzenia.

Źródło: Znak

W książce znajdziemy zarówno soczyste opisy chorób, jak i sposobów ich leczenia. Niektóre będą bardzo zabawne, a niektóre, możecie mi wierzyć, sprawią, że włosy staną dęba na głowie. Oczywiście nie mogło zabraknąć ploteczek. Moore pisze o chorobach, które dotykały sławnych artystów i które gościły w rodzinach koronowanych głów.

Podsumowując jest to książka łatwa, lekka i przyjemna, mimo swojej tematyki. Dzięki niej będzie można zabłysnąć w czasie spotkania towarzyskiego jakąś ciekawostką. Ja jednak mam nadzieję, że pod wpływem tej lektury część czytelników postanowi zgłębić temat i sięgnie po inne pozycje związane z historią medycyny.