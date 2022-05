Rekrut: sezon 4, odcinek 19 i 20 - recenzja

fot. materiały prasowe

Kiedy jakiś czas temu obejrzałem zwiastun dwuodcinkowego pilota zapowiadającego potencjalny spin-off Rekruta, nie oczekiwałem nic ponad komedyjkę akcji, która powtórzy formułę najstarszego rekruta i przeniesie ją z szeregów LAPD do FBI. Wcale nie byłoby to takie złe, w końcu motyw ten działa, a Simone Clark jest postacią zupełnie inną niż John Nolan. Jednak muszę przyznać, że to, co zobaczyłem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

Dostaliśmy bowiem najlepszy od czasów Armstronga wątek w serialu. Idealną mieszankę humoru, akcji i rzadko widywanego tutaj mroku. I choć historia pogoni za zbuntowanym operatorem CIA przemienionym w terrorystę jest jak na mój gust trochę zbyt ostrożnie opowiedziana, to naprawdę trzyma w napięciu. Jedyne, co ją czasem przerywa, ale w dobry sposób, to Simone, szkoląca się na agentkę FBI psycholog wezwana do współpracy z powodu powiązań z jednym ze sprawców. Jej pogodna, pełna energii i ciepła osobowość jest zaraźliwa, a do tego świetnie współgra z Nolanem. Choć historia w większości broni się sama (tak samo jak sposób jej poprowadzenia), to bez Simone te odcinki pozbawione byłyby tego, co czyni je aż tak dobrymi. Przyszła agentka kradnie całe show.

Rekrut: sezon 4, odcinek 19 i 20

Omawiane odcinki całkowicie skupiają się na sprawie terrorysty oraz przedstawieniu nowej postaci, przez co pozbawione są praktycznie wątków pobocznych. I to bardzo dobrze się sprawdza, bo nic nie odwraca uwagi widza od fabuły, a dodatkowo daje nam kompletną historię, bez żadnych niedomkniętych wątków. Nawet jeśli ten spin-off nie powstanie, to zostaniemy z ciekawą opowieścią, pozbawioną pytań bez odpowiedzi.

Podsumowując: to dwa świetne odcinki Rekruta, z potencjałem na bardzo ciekawy spin-off. Mam nadzieję, że zostanie on zamówiony, a Simone dostanie swoją szansę, by znów zabłysnąć na wizji.