Sezonowa dziewczyna - recenzja książki

Jenny Blackhurst to brytyjska pisarka, która zadebiutowała w Anglii powieścią Tak cię straciłam. Oprócz tego tytułu w Polsce ukazały się również jej późniejsze książki – Zanim pozwolę ci wejść, Czarownice nie płoną, Noc, kiedy umarła, Ktoś tu kłamie, Córka mordercy oraz Morderstwo na szlaku. Każda jej powieść zjednuje sobie fanów thrillerów psychologicznych. Dotychczas jej książki sprzedały się, w łącznym nakładzie, w niemal 350 tysiącach egzemplarzy.

Sezonowa dziewczyna to historia Holly – dwudziestokilkuletniej Brytyjki, która pracuje w marinie, chodzi na imprezy na plaży i flirtuje z bogatymi dzieciakami. Kiedy wysyła starszej siostrze zagadkowy SMS, a potem przestaje się odzywać, zaniepokojona Claire wsiada w samolot, by ją odszukać. Na miejscu nie ma śladu po dziewczynie, ale nikt z miejscowych nie wydaje się tym przejmować. Claire wkrótce dowiaduje się, że siostra nie jest pierwszą młodą kobietą, która zaginęła na wyspie w ciągu ostatnich lat. Czy uda się jej odkryć prawdę?

Jeśli istnieje coś takiego, jak wakacyjny kryminał, to najnowsza powieść Jenny Blackhurst idealnie pasuje do tego określenia. W Sezonowej dziewczynie autorka serwuje czytelnikom prostą, ale zarazem wciągającą historię. Ma lekki styl, co sprawia, że tę pozycję praktycznie się pochłania. W dodatku akcja osadzona jest na wyspie Martha’s Vineyard – gdzie urlopy planują tylko sławni i najbogatsi Amerykanie. Jednakże sporo tu tajemnic i niewyjaśnionych spraw, co nie pasuje do idyllicznej wersji wyspy, do której mieszkańcy starają się przekonać Claire.

Fabuła prowadzona jest z perspektywy dwóch bohaterek – Claire oraz Holly. Dzięki temu czytelnik ma okazję śledzić wydarzenia, które dzieją się w teraźniejszości, a także te, w których uczestniczyła Holly przed zaginięciem. Mimo iż autorka nie rozwodzi się przesadnie nad opisywaniem postaci drugoplanowych, to daje o nich wystarczająco dużo informacji – tak, aby odbiorca mógł zorientować się w sytuacji i wyrobić sobie opinię o danych bohaterach. I co za tym idzie – razem z Claire szukać rozwiązania.

Dzięki szczątkowemu drugiemu planowi możemy skupić się bardziej na postaciach, których faktycznie dotyczy ta historia. Blackhurst wykreowała dwie interesujące bohaterki, tak że czytelnik ma ochotę poznać ich historię bliżej i kibicuje Claire w poszukiwaniach siostry. Razem z nią odczuwa również frustrację podejściem do sprawy zaginięcia, jakie prezentują mieszkańcy wyspy, a w szczególności funkcjonariusze policji.

Trzeba przyznać, że w zakończeniu udało się autorce wprowadzić plot twist, który autentycznie zaskakuje czytającego. Wiadomo od początku, jak zakończy się sprawa poszukiwań Holly, ale najbardziej interesujące jest, jak do tego doszło i kto tak naprawdę był w to zamieszany. I to właśnie przy tym ostatnim czeka Was największe zaskoczenie.

Sezonowa dziewczyna to historia kryminalna idealna na wakacyjny czas. Angażująca, ale jednocześnie niezamęczająca czytelnika długimi opisami czy przemyśleniami bohaterów. Akcja jest wartka i w dodatku osadzona w idealnej scenerii do tego, żeby sięgnąć po nią na urlopie.