Smerfy i świat emocji. Tomy 3-4 - recenzja komiksów

Cykl Smerfy i świat emocji to pozycje skierowane dla dzieci, ale będące też wsparciem dla dorosłych w procesie wychowawczym. Komiksy składają się z części fabularnej oraz rozdziału opracowanego przez psychoanalityczkę i psycholożkę, który wyjaśnia każdorazowo sedno problemu prezentowanego w historyjce obrazkowej.

Pierwszy z opisywanych tomów, Smerf, który lubił tylko deser, opowiada o przygodach Łasucha, który nie umie zapanować nad swoim obżarstwem. Wpędza się tym w kłopoty, pozbawiając społeczność wioski wspólnego, poobiedniego deseru. W zamian musi przygotować kolejny. Udaje się w tym celu do lasu po składniki, co kończy się spotkaniem z Gargamelem. Prześladowca postanawia wykorzystać słabość małego stworka, co dzięki poczuciu winy za niepohamowany apetyt - udaje się. Wszystko kończy się jednak dobrze, a smerfy cieszą się posiłkiem już bez perturbacji.

Smerfy i świat emocji. Smerf, który lubił tylko deser. Tom 3 - okładka

W drugiej książeczce pt. Smerfetka jest takim samym smerfem jak inne dotykany jest inny problem społeczny, a mianowicie różnice między ludźmi, odmienność i wynikającą z nich dyskryminacja. Tutaj jest to przedstawione dzięki Smerfetce, która jest jedynym stworzonkiem płci żeńskiej w osadzie i z tego powodu jest traktowana inaczej, pozostałe smerfy obchodzą się z nią nieco jak z jajkiem. A to niespecjalnie podoba się bohaterce. W końcu przebiera się za męskiego osobnika i dzięki temu cieszy się „zwyczajnym” życiem wraz z innymi, do czasu demaskacji. W efekcie smerfy muszą jakoś temu zaradzić, więc przebierają się (zabawnie jest oglądać ucharakteryzowaną wersję Mamy Smerfa) i rozumieją w efekcie, żeby starać się nie oceniać nikogo po cechujących go przymiotach.

Produkt jest doskonałym elementem uzupełniającym edukację dzieci. Dzięki sprawdzonej metodzie „bawi i uczy” trafia do małoletnich i pomaga im rozumieć skomplikowane zależności życia. Uproszczone historie wprowadzają najmłodszych w świat smerfów (a jednocześnie problemy dotyczące ludzkiej egzystencji) dzięki samodzielnemu czytaniu lub pomocy rodziców. Wskazówki psychologa pod koniec komiksów bardzo przystępnie pozwalają wyjaśnić i niwelować kłopoty emocjonalne, a porady Papy smerfa też są nie od parady. Polecam rodzinom i bibliotekom. Ilustruje Antonello Dalena, znany z takich produkcji jak W.I.T.C.H. czy też komiksów o Kaczorze Donaldzie.