Czasem powrót się opłaca: to oficjalnie najbardziej dochodowy film we franczyzie

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi oficjalnie stało się najbardziej dochodowym horrorem we franczyzie. Film zarobił 186,7 mln dolarów na świecie, przewyższając rekordowy wynik Oszukać przeznaczenie 4 z 2009 roku, które globalnie zebrało 186,1 mln dolarów.

Oszukać przeznaczenie 6 radzi sobie świetnie w kinach

Najbardziej imponujący jest fakt, że Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi weszło do kin w połowie maja. Wszystko wskazuje więc na to, że film może przekroczyć w najbliższych tygodniach próg 200 mln dolarów. Będzie to kolejny rekord we franczyzie.

W chwili pisania tego artykułu produkcja jest także na drugim miejscu wśród najbardziej dochodowych horrorów w 2025 roku zaraz po Grzesznikach : widowisko Ryana Cooglera do tej pory zarobiło aż 338 mln dolarów!

Oszukać przeznaczenie: filmy od najmniej do najbardziej dochodowego

W galerii poniżej znajdziecie wyniki box office wszystkich filmów, ułożone od najmniej do najbardziej dochodowego. Zwycięzcę już znacie.

Oszukać przeznaczenie 2 (2003) – 90,9 mln dolarów

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi od 16 maja 2025 roku można oglądać w polskich kinach. Dajcie znać, czy jesteście już po seansie, a jeśli tak – jak Wam podobał się film. Czekamy na komentarze!