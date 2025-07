Sojusznicy – recenzja filmu

foto. materiały prasowe

Nic tak nie zbliża ludzi jak wspólna tragedia. Dlatego przywódcy dwóch znaczących krajów muszą przezwyciężyć wzajemną niechęć i zacząć ze sobą współpracować. Sam Clarke (Idris Elba) to premier Wielkiej Brytanii – człowiek z zasadami, który wszystko w swoim życiu musiał wywalczyć. A Will Derringer (John Cena) to były gwiazdor kina akcji, który został wybrany na prezydenta USA przez fanów. Nie służył w wojsku ani nie piął się po szczeblach kariery politycznej. Wystarczyło, że zagrał w popularnej serii kina akcji zatytułowanej Water Cobra, by zapatrzony w niego tłum go wybrał. Ten fakt jest dla Clarke’a nie do zniesienia – premier UK jest przekonany, że jego amerykański odpowiednik to idiota i nieudacznik, ucieleśniający wszystko, czego nienawidzi w polityce. Daje temu wyraz podczas konferencji prasowej, która jest ich pierwszym oficjalnym spotkaniem. By załagodzić konflikt i fakt, że poniosły go nerwy, zgadza się na wspólną podróż na pokładzie Air Force One do Triestu na nadchodzący szczyt NATO. Samolot zostaje zestrzelony przez terrorystów pod dowództwem Gradowa (Paddy Considine), rosyjskiego handlarza bronią, który w ramach zemsty chce zdestabilizować porządek świata.

Sojusznicy zostali wyreżyserowani przez Ilya Naishullera, znanego z niezłego filmu Nikt i znośnego Hardcore Henry. Twórca już w pierwszych minutach udowadnia, że spokojnie poradziłby sobie z bardziej wymagającymi projektami szpiegowskimi. Scena akcji rozgrywająca się w Hiszpanii swoim klimatem przypomina produkcje z Jamesem Bondem. Jednak po ciekawym otwarciu całość skręca ostro w stronę średniego wakacyjnego akcyjniaka, który kiedyś trafiłby od razu na kasety VHS czy płyty DVD. To mało wymagająca opowieść o dwóch twardzielach, których mentalnie dzieli praktycznie wszystko, ale łączy ich chęć przeżycia i zemsty na ludziach, którzy próbowali ich zabić.

Postawienie na duet John Cena – Idris Elba było bardzo dobrym pomysłem. Panowie świetnie się uzupełniają. Ich złośliwości są bardzo naturalne i zabawne. Humor nie sprawia wrażenia wymuszonego, a wszystko wychodzi bardzo płynnie – zarówno jeśli chodzi o przerzucanie się wymyślnymi inwektywami, jak i sceny akcji. W tym projekcie widać, jak bardzo Cena rozwija się jako aktor komediowy. Wydaje mi się, że to zasługa współpracy z Jamesem Gunnem, który pokazał mu pewien kierunek i wskazał jego mocne strony.

Panom partneruje Priyanka Chopra Jones jako agentka Noel Bisset, dawna ukochana premiera Clarke’a. Ta postać dobrze wpasowuje się w dynamikę dwóch napompowanych testosteronem samców, którzy nie są w stanie ani na chwilę schować swojego ego do kieszeni. Jako silna kobieta wie, jak ich ustawić do pionu i zmusić, by robili to, co jest od nich w danym momencie wymagane.

Akcja Sojuszników zabiera nas na chwilę do Warszawy, która przypomina stolicę Polski tylko wtedy, gdy twórcy pokazują jej panoramę. Niestety wszystkie ulice, podziemia czy dworce zostały raczej nagrane na Węgrzech, a polskie szyldy wygenerowano komputerowo (co zdradzają ich przypadkowe treści). Twórcy niezbyt przykładali się do tego, by oddać ducha naszej stolicy, czy do tego, by zadbać o detale – np. wygląd rejestracji samochodowych, bo są one po prostu nie nasze. Nie usłyszycie też polskiego języka. Jedyny powód do radości jest taki, że w Warszawie znajduje się tajne biuro CIA, w którym rezyduje młody i bardzo zdolny agent grany przez Jacka Quaida.

Najnowszą produkcję Prime Video ogląda się z dużą przyjemnością. W kilku momentach można nawet wybuchnąć śmiechem. Jednak jestem przekonany, że widz zapomni o tym filmie już po miesiącu. Nawet polskie akcenty tego nie zmienią. I nie traktuję tego jako zarzut. Potrzebujemy też takiego rozrywkowego kina akcji w naszym życiu.