UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Reklama

Na początku stycznia z drugim sezonem powróciło anime Solo Leveling, które już w 2024 roku stało się globalnym fenomenem. Animacja powstająca na podstawie koreańskiej powieści internetowej autorstwa Chugonga i webtoona cieszy się gigantyczną popularnością. To najlepiej oceniane anime w serwisie Crunchyroll. Trudno się dziwić, skoro nowa seria jest jeszcze lepsza od poprzedniej.

Widać, że Jin-woo zdobył większe doświadczenie. Korzystał z broni i nowych umiejętności nabytych w czasie walk, zupełnie jak w grze wideo. Już nie walczył o przetrwanie, a chciał wbijać na kolejne poziomy dzięki pojedynkom z potężnymi przeciwnikami. Jego armia cieni rozrosła się do pokaźnych rozmiarów, gdy zaczął wskrzeszać nie tylko zabite potwory, ale również pokonanych bossów, a nawet ludzi.

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Dostaliśmy kilka świetnych, efektownych i krwawych starć, a Jin-woo pokazywał swoją potęgę, choć wolałby, aby jego moc pozostawała tajemnicą. Na pewno każdy z widzów ma swoją ulubioną walkę w 2. sezonie, ale najbardziej widowiskową i emocjonującą była ta z końcówki, podczas rajdu na wyspę Jeju. Tam koreańscy łowcy rangi S zostali niemal rozgromieni przez Ant Kinga, co zapewniło mnóstwo emocji, ponieważ bohatersko zginął Min Byung-Gyu, a Cha Hae-in niemal przypłaciła to życiem. Z kolei bezpośrednie starcie Jin-woo z bossem ekscytowało, bo ich poziom przerastał wszystkich. Wydarzenia wciskały w fotel ze względu na brutalność i wspaniałą animację, która prezentuje się lepiej niż w poprzednim sezonie.

Fabuła również poszła do przodu, bo Jin-woo po zwycięstwie nad Baranem osiągnął swój cel, jakim było zdobycie Eliksiru Życia i uzdrowienie matki. Dostaliśmy bardzo wzruszającą scenę, w której popisał się aktor głosowy Taito Ban. Zacieśniły się jego przyjaźnie z Yoo Jin-ho, Song-Yi, a nawet zakolegował się z demonicą Esil.

Cieszy też, że poza szybką akcją znalazło się miejsce na lepsze poznanie i rozwój drugoplanowych postaci. W pierwszym sezonie skupialiśmy się na tym, jak Jin-woo samodzielnie rósł w siłę. Tym razem nie mógł już dłużej ukryć swojej mocy i musiał skonfrontować się z łowcami rangi S. Wydawało się, że zobaczymy, jak główny bohater powalczy z Dongsoo, żądnym zemsty za śmierć brata, ale powrót Sung Il-Hwan pokrzyżował te plany. Wcześniej powstrzymał go również Yoon-ho, którego historia została mocno zaakcentowana w tym sezonie ze względu na tragiczne wydarzenia.

Solo Leveling - 2. sezon Zobacz więcej Reklama

Fajne jest to, że w finałowym odcinku dostaliśmy zapowiedź nowych arcypotężnych postaci, jak Liu Zhigang, który pokonał mrówki bez żadnego wysiłku, czy Monarchów, których z ukrycia obserwował ojciec Jin-woo. Jeszcze nie wiadomo, czy powstanie 3. sezon Solo Leveling lub filmy kinowe, na które jest obecnie moda, ale na widzów wciąż czekają ekscytujące wydarzenia z nowymi bohaterami. Na ten moment musimy się zadowolić wyjawieniem kilku ważnych tajemnic związanych z Systemem, które można różnie interpretować.

To był pasjonujący i intensywny sezon Solo Leveling wypełniony akcją, wciągającą historią i wyrazistymi bohaterami. Dostarczył sporo emocji, ale też nieco humoru. Właściwie nie było przestojów, bo non stop dużo się działo. Czysta rozrywka dla fanów anime, a także gier wideo czy D&D. Kreska imponowała, a muzycznie serial wzbogacił niezastąpiony Hiroyuki Sawano ze swoimi charakterystycznymi melodiami i utworami, które kojarzyły się z Attack on Titan. Pozostaje czekać na informacje dotyczące przyszłości tytułu, który – miejmy nadzieję – będzie kontynuowany. Po tym sezonie, który nie zawiódł oczekiwań, możemy być pewni, że kolejny będzie na wysokim poziomie.