Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Sonic x Shadow Generations - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 25 października 2024

Sonic i Shadow wracają w odświeżonej wersji klasyka, a Nintendo Switch 2 pokazuje, na co go stać. Szybsze ładowanie, pełne 60 klatek na sekundę i świetna oprawa audio-wizualna sprawiają, że nawet dobrze znane poziomy nabierają nowej energii. Czy to wystarczy, by sięgnąć po ten tytuł jeszcze raz?
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
25 października 2024
Data premiery w Polsce: 25 października 2024

Sonic i Shadow wracają w odświeżonej wersji klasyka, a Nintendo Switch 2 pokazuje, na co go stać. Szybsze ładowanie, pełne 60 klatek na sekundę i świetna oprawa audio-wizualna sprawiają, że nawet dobrze znane poziomy nabierają nowej energii. Czy to wystarczy, by sięgnąć po ten tytuł jeszcze raz?
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  Sonic x Shadow Generat... 
recenzja
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  Sonic x Shadow Generat... 
recenzja
Sonic x Shadow Generations foto. materiały prasowe
Reklama

Niebieski jeż od ponad trzech dekad jest symbolem prędkości w grach wideo – i nie bez powodu. Od klasycznych odsłon na Genesis, przez rewolucyjne Sonic Adventure, aż po nowoczesne próby jak Unleashed, marka Sonic eksperymentowała z tempem i płynnością rozgrywki. Wysokie prędkości nie wybaczają błędów projektowych, ale gdy wszystko działa jak należy – efekt jest jak dobrze wymierzony zjazd slalomowy: czysty, dynamiczny i satysfakcjonujący.

Generations, pierwotnie wydane jako celebracja 20-lecia marki, powraca w odświeżonej wersji na Nintendo Switch 2 – tym razem z dodatkiem kampanii Shadowa. Kultowy rywal Sonica nie jest tu tylko alternatywną skórką – dzięki nowym umiejętnościom Doom Powers, zmieniających styl gry, zyskuje pełnoprawną mechanikę i mroczniejszą, bardziej ofensywną dynamikę. Powrót do klasycznych lokacji w połączeniu z nowym spojrzeniem na jedną z najbardziej lubianych postaci to świetny pomysł, choć… nie do końca nowy. Za to nowa jest technologia.

Na Switchu 2 gra uruchamia się błyskawicznie – z dysku SSD do menu głównego trafiamy w około 7 sekund. Wznowienie sesji z uśpienia jest natychmiastowe, a funkcja szybkiego powrotu pozwala kontynuować rozgrywkę dokładnie w tym miejscu, w którym ją przerwaliśmy – bez żmudnego doczytywania. Idealna rzecz do grania w biegu.

Produkcja oferuje dwa tryby graficzne: „wydajność” (60 fps, niższa rozdzielczość) i „jakość” (30 fps, lepsze tekstury i oświetlenie). Tryb „wydajności” robi świetną robotę – płynność pozostaje stabilna nawet w zatłoczonych sekcjach jak Crisis City, a opóźnienie spada do 8 ms, co znacząco poprawia responsywność sterowania. W kampanii Shadowa można to wyczuć szczególnie dobrze – szybkie ataki i zmiany kierunku nie frustrują, a wręcz wciągają.

Równie dużą różnicę robi dźwięk. Dzięki natywnemu wsparciu 5.1, gra korzysta z pełnego rozdzielenia kanałów. Basowe akcenty przy dashach, dźwięk pierścieni czy efekty przestrzenne (np. przelatujący Chaos Spear) w słuchawkach brzmią znacznie lepiej niż w poprzedniej generacji. Podniesiona dynamika sprawia, że kultowy rockowy soundtrack Crush 40 brzmi czysto i z wykopem.

Switch 2 oferuje też szereg ulepszeń w obsłudze. Joy-Cony drugiej generacji mają lepszą haptykę – wibracje oddają wrażenie oporu powietrza, a analogowe spusty pozwalają modulować prędkość w określonych sekcjach (np. snowboardowych). Dokładniejszy żyroskop z podczerwienią przydaje się w Shadowowych wyzwaniach, gdzie precyzja ma znaczenie.

Sonic x Shadow Generations

arrow-left
Sonic x Shadow Generations
foto. materiały prasowe
arrow-right

Tryb przenośny? Działa zaskakująco dobrze, choć ma swoje ograniczenia. Po 95 minutach intensywnej gry bateria spada do 40%, a obudowa przy USB-C nagrzewa się do ok. 38°C. Przełączenie na tryb „jakość” pozwala grać dłużej – nawet 3 godziny – i ciszej (22 dB[A]). W żadnym momencie nie odnotowaliśmy throttlingu ani spadków klatek.

Graficznie Sonic X Shadow Generations wypada bardzo solidnie – w trybie zadokowanym wygląda prawie identycznie jak na PS5 czy Xbox Series X, choć klasyczne poziomy 2D nieco zdradzają swój wiek. Tekstury w trybie mobilnym bywają rozmyte (szczególnie przy Shadowie), ale nie wpływa to znacząco na odbiór całości.

Na minus: brak darmowej aktualizacji dla posiadaczy wersji z pierwszego Switcha. Sega co prawda dodała tryb foto z kontrolą FOV oraz system powtórek (bufor 3 minuty w 1080p/60 fps), ale konieczność zakupu gry od nowa może irytować. Przynajmniej zapisy można błyskawicznie przenieść z chmury Nintendo.

Czy warto? Jeśli zależy Ci na technicznie dopracowanej, dynamicznej platformówce, która pokazuje możliwości Switcha 2, to zdecydowanie tak. Choć zawartość nie jest rewolucyjna, a kampania trwa zaledwie 5–6 godzin, całość to solidna porcja zabawy, idealna na krótkie sesje – bez kompromisów w płynności i z nowoczesnym audio-wizualnym sznytem.

Sonic X Shadow Generations
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Oceń

2024

Sonic X Shadow Generations

Sonic X Shadow Generations

Najnowsze

1 Scarlet Witch
-
Plotka

Czy Elizabeth Olsen zostanie zastąpiona? Oto plany na Scarlet Witch w MCU

2 Infernal Hulk - zapowiedź komiksu 
-

Marvel pokaże najstraszniejszą wersję Hulka w historii. Oto zapowiedź mrocznego komiksu

3 Euclydia Rises (fanowski spin-off serialu Wodogrzmoty małe)
-

Fan chciał kontynuacji serialu. Miał dość czekania, więc sam ją zrobił - oto efekty

4 billy stranger things
-

Zachwycił widzów i zniknął z ekranu. Co stało się z aktorem ze Stranger Things?

5 Superman
-

Sequel Supermana leci do nas z prędkością światła. James Gunn ma już gotową fabułę

6 Daredevil: Odrodzenie
-

Daredevil: Odrodzenie - czy 2. sezon będzie ostatnim? Charlie Cox czeka na film ze Spider-Manem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s35e01

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach

ur. 1978, kończy 47 lat

Taissa Farmiga
Taissa Farmiga

ur. 1994, kończy 31 lat

Leszek Lichota
Leszek Lichota

ur. 1977, kończy 48 lat

Robert De Niro
Robert De Niro

ur. 1943, kończy 82 lat

Natasza Urbanska
Natasza Urbanska

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV