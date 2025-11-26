Premierowy zwiastun nowego survival horroru. A.I.L.A to dzieło twórców Fobia - St. Dinfna Hotel

fot. Fireshine Games

A.I.L.A to nowa produkcja brazylijskiego zespołu Pulsatrix Studios, który ma na koncie ciepło przyjęte przez graczy Fobia – St. Dinfna Hotel. Ich najnowsze dzieło również jest horrorem, choć tym razem stawiającym na zupełnie inną atmosferę i podejmującym temat sztucznej inteligencji.

Gracze wcielają się w testera gier, zajmującego się sprawdzaniem doświadczeń grozy tworzonych przez fikcyjną sztuczną inteligencję. Szybko okazuje się jednak, że interaktywne koszmary są znacznie bardziej realne, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Twórcy obiecują zróżnicowaną rozgrywkę, w której znajdzie się miejsce m.in. na rozwiązywanie zagadek, walkę z przeciwnikami lub unikanie ich — nierzadko będzie to rozsądniejszą strategią niż otwarty konflikt.

A.I.L.A jest już dostępne na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Poniżej możecie zobaczyć premierowy zwiastun gry.