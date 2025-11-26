fot. EA

Firmy Electronic Arts i Battlefield Studios poinformowały, że przez ograniczony czas można sprawdzić Battlefield 6 za darmo. Na wszystkich platformach (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S) udostępniono bezpłatną wersję próbną, a zainteresowani mają czas do 2 grudnia, by zapoznać się z przygotowaną zawartością. Nie zabrakło jednak pewnych ograniczeń — w oficjalnym komunikacie wspomniano o „wybranych mapach i trybach”.

Battlefield 6 to największa odsłona w historii serii — gra osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Tytuł cieszy się dużym zainteresowaniem i jest regularnie rozwijany o nową zawartość. Niedługo po premierze pojawił się 1. sezon rozgrywek oraz darmowy tryb battle royale. Kolejne rozszerzenie zadebiutuje już w grudniu jako część aktualizacji Zimowa ofensywa.

Jesteśmy dumni z osiągnięć zespołów Battlefield Studios i bardzo zadowoleni z zaangażowania społeczności, które motywuje nas do dalszego rozwijania serii Battlefield. Dzisiejsze uruchomienie bezpłatnej wersji próbnej Battlefield 6 to doskonała okazja, aby nowi gracze poznali rozgrywkę, która zdobyła uznanie milionów osób całym świecie - powiedział Byron Beede, General Manager of Battlefield.