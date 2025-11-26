Powstały Crocsy dla fanów Xboxa. Wyglądają jak kontroler

fot. Xbox

Firmy Xbox i Crocs nawiązały zaskakującą współpracę, a jej efektem jest nowa kolekcja składająca się m.in. z kultowych klapków w wydaniu nawiązującym do konsol Microsoftu. Ich wygląd inspirowany jest kontrolerami — zawierają one m.in. charakterystyczne przyciski i gałki analogowe, a całość uzupełniają zielone akcenty.

Zainteresowani mogą sięgnąć też po pakiet dodatków w postaci Charmsów z 5 gier stworzonych przez studia zrzeszone pod wspólnym szyldem Xbox Game Studios — Fallout (Bethesda), Sea of Thieves (Rare), Halo (343 Industries), World of Warcraft (Blizzard) oraz Doom (id Software). Oba produkty są już dostępne na oficjalnej stronie marki Crocs. Dzięki temu znamy ich ceny — za Xbox Classic Clog zapłacimy 80 USD (ok. 295 zł), a za Charmsy — 20 USD, czyli około 74 zł.

Xbox x Crocs - zdjęcia

W poniższej galerii możecie zapoznać się z wyglądem obu wymienionych powyżej produktów.