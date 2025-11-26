Kevin sam w domu 3 - Culkin ma pomysł. To byłoby coś zupełnie innego!

fot. materiały prasowe

Macaulay Culkin przyznał, że nie byłby przeciwny powrotowi do roli Kevina McCallistera w franczyzie Kevin sam w domu. Przyznaje, że jest otwarty, ale musiałoby być to coś dobrego. Sam przyznaje, że ma pomysł na film Kevin sam w domu 3.

Kevin sam w domu 3 - pomysł na film

- Mam taki pomysł. Jestem wdowcem albo po rozwodzie. Wychowuję dziecko sam. Ciężko pracuję, więc nie zwracam za bardzo uwagi na syna, przez co się na mnie obraża i zamyka się w domu, a ja nie mogę wejść. Wówczas to dziecko zakłada pułapki na mnie, a sam dom staje się metaforą naszej relacji.

Innymi słowy, w pewnym sensie sam Kevin będzie włamywać się do domu, by jednocześnie odbudować relacje z synem. Przyznaje, że ta metafora dosłownie polega na tym, że wejście do domu jest wejściem do serca syna.

Reżyser Chris Columbus, który zrobił oba filmy z Culkinem, nie jest tak bardzo otwarty jak on na sequel. Uważa, że nigdy nie powinien powstać.

Pomimo tego powstawały kolejne produkcje bez udziału duetu, które były fatalnie oceniane przez widzów oraz krytyków. Franczyza doczekała się łącznie sześciu filmów.

Na razie nie ma żadnych planów na kolejne odsłony franczyzy.