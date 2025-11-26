Nowi aktorzy w One Piece. Kto zagra Mr. 1 i Miss Doublefinger w 3. sezonie?

fot. Netflix // X (oficjalne konto serialu One Piece)

Wczoraj ogłoszono, że w Kapsztadzie rozpoczęły się prace na planie 3. sezonu One Piece, a dzisiaj poznaliśmy nowych aktorów, którzy zasilą obsadę. Są to Awdo Awdo i Daisy Head, którzy wcielą się odpowiednio w Mr. 1 i Miss Doublefinger. Ci złoczyńcy to członkowie organizacji Baroque Works.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

Mr. 1 jest mistrzem sztuk walki. Swoje umiejętności łączy z mocą diabelskiego owocu, ciach-ciachowocu, który pozwala mu na zmianę każdej części swojego ciała w ostrza ze stali. Z kolei Miss Doublefinger używa mocy Kol-kolcowocu, który pozwala jej hodować kolce w dowolnej części ciała, które służą do ataku.

Daisy Head zagrała m.in. w Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, Cień i kość, Sandmanie oraz Rozpustnicach. Natomiast dla Awdo Awdo będzie to debiut na ekranie. Na początku poniższej galerii znajdują się zdjęcia nowych aktorów i ich postaci.

Ponadto w obsadzie 3. sezon znaleźli się: Charithra Chandran jako Miss Wednesday, Mikaela Hoover jako Chopper, Joe Manganiello jako Mr. 0, Lera Abova jako Miss All Sunday, Sendhil Ramamurthy jako Nefartari Cobra, Cole Escola jako Bon Clay i Xolo Maridueña jako Portgas D. Ace. Do swoich ról powracają Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji.

One Piece - obsada 3. sezonu

Awdo Awdo jako Mr. 1

One Piece - fabuła 2. sezonu, premiera

W drugim sezonie pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i najniebezpieczniejsze poszukiwania, jakie kiedykolwiek widziano. Luffy i Słomkowe Kapelusze wyruszają w podróż ku niezwykłej Grand Line - legendarnemu odcinkowi morza, gdzie niebezpieczeństwa i cuda czyhają na każdym kroku. Podróżując przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata, napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

One Piece - premierę 2. sezonu zaplanowano na 10 marca 2026 roku.