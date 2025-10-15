Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Super Mario Galaxy 1 + 2 - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 2 października 2025

Choć od premiery tych gier minęło kilkanaście lat, to nadal zapewniają fantastyczną zabawę. Super Mario Galaxy 1 + 2 to świetna okazja, by powrócić do tych platformówek lub nadrobić zaległości.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
2 października 2025
Data premiery w Polsce: 2 października 2025
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  super mario galaxy 2 
recenzja recenzja gry super mario galaxy 1 + 2 super mario galaxy
Super Mario Galaxy 1 + 2 fot. Nintendo
Reklama

Trudno znaleźć firmę, która chętniej niż Nintendo wracałaby do swojego katalogu sprzed lat, odświeżając klasyki i przenosząc je na kolejne generacje sprzętu. Japończycy niemal co roku wypuszczają kilka remasterów znanych i lubianych tytułów — za co bywają zarówno chwaleni, jak i krytykowani. Zwłaszcza wtedy, gdy za odświeżone wersje żądają tyle samo, co za zupełnie nowe produkcje. Zdarzają się jednak wyjątki, przy których wyższą cenę można jakoś usprawiedliwić. Dla mnie idealnym tego przykładem jest właśnie Super Mario Galaxy 1 + 2, bo to dwa prawdziwie ponadczasowe tytuły, które kosztują tyle (ok. 260 zł), co jedna premierowa gra. 

Pierwsze Super Mario Galaxy ukazało się w 2007 roku na konsoli Nintendo Wii i od razu zostało okrzyknięte hitem. Ta trójwymiarowa platformówka nie tylko stała się jedną z najlepszych odsłon serii z sympatycznym wąsaczem, ale też jedną z najwyżej ocenianych gier w historii. Trudno się temu dziwić, bo twórcy znakomicie połączyli klasyczną formułę rozgrywki znaną już z Super Mario 64 czy Super Mario Sunshine z unikalnymi mechanikami i niezwykle kreatywnym projektem poziomów. Całość dopełniała barwna, stylowa oprawa, która nawet dziś prezentuje się świetnie. Trzy lata później na rynek trafiło Super Mario Galaxy 2 — kontynuacja, która oferowała jeszcze więcej tego, co pokochali gracze, a przy tym wprowadzała nową zawartość, w tym chociażby obecność przeuroczego Yoshiego.

Pierwsza część doczekała się portu na Switcha już wcześniej — w ramach kompilacji Super Mario 3D All-Stars, dostępnej w oficjalnej dystrybucji jedynie przez ograniczony czas. Po pięciu latach Nintendo powraca z nową reedycją, tym razem w zestawie z Super Mario Galaxy 2. Obie gry otrzymały kilka ulepszeń, także pod kątem większej mocy oferowanej przez konsolę Nintendo Switch 2. Jedno jednak pozostało bez zmian: obie produkcje wciąż są niesamowicie grywalne i bez problemu mogą konkurować ze współczesnymi platformówkami 3D. Co więcej, w tym przypadku trudno którąś z nich określić mianem "lepszej" lub "gorszej". Obie fenomenalnie przeszły próbę czasu i w dalszym ciągu są bardzo grywalne. 

Super Mario Galaxy 1 + 2 plasuje się gdzieś pomiędzy zwykłym portem a pełnoprawnym remasterem. Nie znajdziemy tu rewolucyjnych zmian, ale zadbano o wyższą rozdzielczość (nawet 4K na Switchu 2), usprawniony interfejs i płynne 60 klatek na sekundę, dzięki czemu obie gry wyglądają i działają znakomicie. Oczywiście da się dostrzec, że ich korzenie sięgają kilku generacji wstecz, ale podczas rozgrywki kompletnie się o tym nie myśli. 

Tym razem Nintendo nie zdecydowało się na dużą porcję nowej zawartości, jak w przypadku między innymi Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ale pojawiło się kilka drobnych, miłych dodatków. O nowe rozdziały rozszerzono Rosalina’s Storybook, dodano odtwarzacz muzyczny z ponad 150 utworami oraz wprowadzono Assist Mode — opcję ułatwiającą rozgrywkę poprzez zwiększenie liczby punktów życia i automatyczne ratowanie postaci przed upadkiem w przepaść. To przydatne udogodnienie zwłaszcza dla mniej doświadczonych graczy. Szczególnie w drugiej części, która jest wyraźnie trudniejsza od dość przystępnej (z nielicznymi wyjątkami) „jedynki” i młodszym odbiorcom lub osobom mniej wprawnym w użytkowaniu pada może dać czasami w kość. 

Z oczywistych względów zmodyfikowano także sterowanie, stawiając na żyroskop. Początkowo takie rozwiązanie wydawało mi się mniej precyzyjne od Wiilota, ale dość szybko do niego przywykłem i po pewnym czasie przestało mi to przeszkadzać — szczególnie po zaznajomieniu się z opcją szybkiego resetowania kursora za pomocą przycisku „R”. Alternatywą — całkiem niezłą, co warto dodać — jest korzystanie z ekranu dotykowego podczas zabawy w trybie przenośnym. Przesuwając po nim palcami, możemy zbierać Star Bitsy lub korzystać z chwytnego języka Yoshiego.

Super Mario Galaxy 1 + 2 to znakomity zestaw, zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej nie mieli okazji zagrać w te dwa tytuły. Czeka ich tu mnóstwo świetnej zabawy i ogromna dawka kreatywności, z której słynie Nintendo. Ci, którzy znają już obie gry na wylot, nie znajdą tu wiele nowości, ale i tak trudno nie docenić, że to po prostu najlepsze możliwe wersje dwóch ponadczasowych klasyków.

Super Mario Galaxy 1 + 2
Tagi:  super mario galaxy 2 
recenzja recenzja gry super mario galaxy 1 + 2 super mario galaxy
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Samsung Tizen
-

Polacy wraz z Samsungiem zmieniają swoje salony w sale kinowe!

2 Cameron Monaghan
-

Cameron Monaghan jako młody Bosch. Nowa seria opowie o początkach detektywa

3 Stranger Things
-

Tak bracia Duffer podchodzą do spin-offu Stranger Things. To szansa na uniwersum?

4 Daredevil: Odrodzenie - sezon 2
-

Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

5 Martwi przed świtem
-

Martwi przed świtem - zwiastun polskiego horroru. Na planie zużyto 100 litrów sztucznej krwi!

6 Lex Luthor kontra Justice Gang
-

Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV