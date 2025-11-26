fot. zrzut ekranu z YouTube

Becky Lynch (prawdziwe imię: Rebecca Quin) to gwiazda WWE, która wcieli się w serialu Star Trek: Starfleet Academy w oficer Gwiezdnej Floty na pokładzie statku. Jest to jej kolejny gościnny występ w serialu po pojawieniu się w Wikingach czy Billions.

Star Trek: Starfleet Academy - kogo gra Becky Lynch?

Jest to więc krótki i niedecydujący dla fabuły występ gościnny. Jej postać nawet nie ma imienia.

- Jestem częścią załogi na mostku, więc zdjęcia kręciliśmy na mostku. To jeden z najbardziej niesamowitych planów, na jakich byłam. Gdy dorastałam, oglądałam Star Treka, bo był to jeden z dwóch seriali w telewizji w Irlandii, więc zawsze leciał w tle. Nie mogę powiedzieć, że zawsze siadałam i oglądałam, ale uwielbiam filmy.

Alex Kurtzman oraz Noga Landau pełnią rolę showrunnerów. Premierowy odcinek został wyreżyserowany przez Kurtzmana.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Star Trek: Starfleet Academy opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Star Trek: Starfleet Academy – premiera serialu w USA odbędzie się 15 stycznia 2026 roku. Pierwszy sezon ma 10 odcinków.