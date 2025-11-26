Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Błyszczał w roli Marka Kerra w Smashing Machine

Wygląda na to, że konflikt pomiędzy Vinem Dieselem i Dwayne'm Johnsonem rzeczywiście został zażegnany. Ten pierwszy opublikował na Instagramie ich wspólne zdjęcie z planu oraz umieścił pod nim długi post. W nim docenił wkład The Rocka w serię Szybcy i wściekli oraz pochwalił jego rolę Marka Kerra w Smashing Machine. Film opowiadał o zawodniku MMA i dwukrotnym mistrzu wagi ciężkiej federacji UFC, który zmagał się z wieloma problemami, jak uzależnieniem od leków przeciwbólowych.
Na początku swojego wpisu Vin Diesel przyznał, że jednym z największych darów w życiu nie jest coś, co można kupić, ale relacje nawiązane po drodze. Po czym odniósł się do filmu Smashing Machine. Napisał, że Mark Kerr był jednym z pierwszych przyjaciół, których poznał po przeprowadzce z Nowego Jorku do Kalifornii. Od razu się polubili. Dodał, że wrestler był jednym z najżyczliwszych i najserdeczniejszych ludzi, jakich można spotkać. Zdradził, że to on go trenował do pierwszej części filmu xXx, więc w piękny sposób był z nim od początku jego kariery aktorskiej. I właśnie takim przyjacielem był od pierwszego dnia.
Dodał, że dumą napawało go to, że Mark Kerr został wprowadzony do UFC Hall of Fame, dzięki temu, że jego historia w końcu została opowiedziana. Przyznał, że to człowiek, który często opowiadał mu o dzieciach, które uczył za darmo wrestlingu, walki, przejmowania kontroli nad swoim życiem.
Konflikt między Johnsonem i Diesel zaostrzył się, gdy ten pierwszy w 2016 roku nazwał gwiazdę Szybkich i wściekłych tchórzem. Z kolei Diesel wspominał w kolejnych wywiadach o "trudnej miłości" podczas produkcji, która miała zmusić The Rocka do świetnego występu.
Ostatecznie Dwayne Johnson pojawił się w scenie w trakcie napisów w filmie Szybcy i wściekli 10, która zapowiadała jego powrót do franczyzy. Nawet powiedziano, że The Rock wróci w kolejnej części. Johnson w serwisie X napisał, że zostawili przeszłość za sobą i teraz będą kierować braterstwem i determinacją, dbając o franczyzę, postacie i fanów, których kochają.
Poniżej możecie zobaczyć najnowszy wpis Vin Diesela.
Źródło: Variety