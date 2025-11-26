Reklama
Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Błyszczał w roli Marka Kerra w Smashing Machine

Jakiś czas temu Vin Diesel i Dwayne Johnson zażegnali spór między sobą. Teraz ten pierwszy chwali rolę The Rocka w filmie Smashing Machine, który ma dla niego duże znaczenie, ponieważ miał okazję poznać Marka Kerra.
Magda Muszyńska
Tagi:  szybcy i wściekli 
The Smashing Machine konflikt pochwały
Szybcy i wściekli 5 (2011) jako Luke Hobbs fot. materiały prasowe
Wygląda na to, że konflikt pomiędzy Vinem Dieselem i Dwayne'm Johnsonem rzeczywiście został zażegnany. Ten pierwszy opublikował na Instagramie ich wspólne zdjęcie z planu oraz umieścił pod nim długi post. W nim docenił wkład The Rocka w serię Szybcy i wściekli oraz pochwalił jego rolę Marka Kerra w Smashing Machine. Film opowiadał o zawodniku MMA i dwukrotnym mistrzu wagi ciężkiej federacji UFC, który zmagał się z wieloma problemami, jak uzależnieniem od leków przeciwbólowych. 

Czytaj więcej: Szybcy i wściekli 10 - prawda o odejściu reżysera. Wszystkiemu winny Vin Diesel?

Na początku swojego wpisu Vin Diesel przyznał, że jednym z największych darów w życiu nie jest coś, co można kupić, ale relacje nawiązane po drodze. Po czym odniósł się do filmu Smashing Machine. Napisał, że Mark Kerr był jednym z pierwszych przyjaciół, których poznał po przeprowadzce z Nowego Jorku do Kalifornii. Od razu się polubili. Dodał, że wrestler był jednym z najżyczliwszych i najserdeczniejszych ludzi, jakich można spotkać. Zdradził, że to on go trenował do pierwszej części filmu xXx, więc w piękny sposób był z nim od początku jego kariery aktorskiej. I właśnie takim przyjacielem był od pierwszego dnia. 

Ludzie nie rozumieją, ile kosztuje podtrzymywanie światowego wizerunku każdego dnia. Pamiętam, jak zapytałem naszą globalną rodzinę, z kim chcieliby, żebym współpracował, a kobieta o imieniu Jan zostawiła komentarz, w którym napisała, że ​​marzy o mojej współpracy z Dwayne'em. To, co nastąpiło później, stało się jednym z najbardziej dynamicznych duetów w historii kina - dwójką silnych osobowości, które wzajemnie się napędzały i stworzyły coś niezapomnianego. Kiedy zagrał Hobbsa, zrobił to z pełnym zaangażowaniem i pozostawił niezatarty ślad w galerii sław Universalu.

Dodał, że dumą napawało go to, że Mark Kerr został wprowadzony do UFC Hall of Fame, dzięki temu, że jego historia w końcu została opowiedziana. Przyznał, że to człowiek, który często opowiadał mu o dzieciach, które uczył za darmo wrestlingu, walki, przejmowania kontroli nad swoim życiem.

Fakt, że Mark Coleman pojawił się w filmie, był prawdziwą gratką, a występ Basa Ruttena był znakomity. Mark Kerr w pełni zasługuje na ten moment… a Dwayne naprawdę to zrobił… Przeniósł nas w czasie i błyszczał. Jestem dumny z was obu.

Konflikt między Johnsonem i Diesel zaostrzył się, gdy ten pierwszy w 2016 roku nazwał gwiazdę Szybkich i wściekłych tchórzem. Z kolei Diesel wspominał w kolejnych wywiadach o "trudnej miłości" podczas produkcji, która miała zmusić The Rocka do świetnego występu. 

Ostatecznie Dwayne Johnson pojawił się w scenie w trakcie napisów w filmie Szybcy i wściekli 10, która zapowiadała jego powrót do franczyzy. Nawet powiedziano, że The Rock wróci w kolejnej części. Johnson w serwisie X napisał, że zostawili przeszłość za sobą i teraz będą kierować braterstwem i determinacją, dbając o franczyzę, postacie i fanów, których kochają.

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy wpis Vin Diesela.

The Smashing Machine - zdjęcia

The Smashing Machine

The Smashing Machine
fot. materiały prasowe
Źródło: Variety

Magda Muszyńska
