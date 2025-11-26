Avatar 3 będzie ostatnią częścią serii? Cameron: "Jeśli na tym się skończy, to nie ma problemu"

materiały prasowe

James Cameron wielokrotnie mówił o planach na aż pięć części serii Avatar. Trzecia z nich, czyli Ogień i popiół zadebiutuje w kinach na całym świecie jeszcze w 2025 roku. Poprzednie dwie części były ogromnymi hitami box office - zarobiły kolejno 2.923 mld dolarów oraz 2.343 mld dolarów. Czy plany reżysera uległy zmianie na przestrzeni lat? Co z kolejnymi odsłonami Avatara i jaka jest przyszłość całej franczyzy?

James Cameron w rozmowie z Matthew Bellonim odpowiedział następująco:

Pracowałem przy Avatarze dwadzieścia, a właściwie trzydzieści lat, bo napisałem go w 1995 roku. Na początku było duże zainteresowanie, ale potem każdy powiedział, że postradałem zmysły. Schowałem projekt do szuflady na dziesięć lat i wróciłem do niego w 2005 roku na poważnie.

Czy to możliwe, że Ogień i popiół będzie ostatnią częścią w serii?

Tak, oczywiście. Pewnie. Jeśli na tym się skończy, to nie ma problemu. Fajnie. Są pewne niedokończone wątki. Wtedy po prostu napiszę książkę i odpowiem na wszystkie pytania.

Czy Cameron pozwoliłby komukolwiek przejąć kontrolę nad Avatarem po odejściu od franczyzy?

Absolutnie nie. Decyzje zależą ode mnie. [...] Nie sądzę, że powstanie jakakolwiek wersja Avatara, której bym ściśle nie produkował.