Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Avatar 3 będzie ostatnią częścią serii? Cameron: "Jeśli na tym się skończy, to nie ma problemu"

Już niebawem w kinach zadebiutuje 3. część filmowej serii Avatar. James Cameron wielokrotnie mówił o planach na aż pięć z nich. Czy nadal podtrzymuje to zdanie?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
avatar Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół materiały prasowe
Reklama

James Cameron wielokrotnie mówił o planach na aż pięć części serii Avatar. Trzecia z nich, czyli Ogień i popiół zadebiutuje w kinach na całym świecie jeszcze w 2025 roku. Poprzednie dwie części były ogromnymi hitami box office - zarobiły kolejno 2.923 mld dolarów oraz 2.343 mld dolarów. Czy plany reżysera uległy zmianie na przestrzeni lat? Co z kolejnymi odsłonami Avatara i jaka jest przyszłość całej franczyzy?

Plagiat w Gwiezdnych Wojnach? Kaskader ujawnia swoje dowody i oskarża Disneya

James Cameron w rozmowie z Matthew Bellonim odpowiedział następująco:

Pracowałem przy Avatarze dwadzieścia, a właściwie trzydzieści lat, bo napisałem go w 1995 roku. Na początku było duże zainteresowanie, ale potem każdy powiedział, że postradałem zmysły. Schowałem projekt do szuflady na dziesięć lat i wróciłem do niego w 2005 roku na poważnie.

Czy to możliwe, że Ogień i popiół będzie ostatnią częścią w serii?

Tak, oczywiście. Pewnie. Jeśli na tym się skończy, to nie ma problemu. Fajnie. Są pewne niedokończone wątki. Wtedy po prostu napiszę książkę i odpowiem na wszystkie pytania.

Czy Cameron pozwoliłby komukolwiek przejąć kontrolę nad Avatarem po odejściu od franczyzy?

Absolutnie nie. Decyzje zależą ode mnie. [...] Nie sądzę, że powstanie jakakolwiek wersja Avatara, której bym ściśle nie produkował.

Avatar: Ogień i popiół

arrow-left
Avatar: Ogień i popiół
fot. Empire
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
avatar Avatar: Ogień i popiół
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Avatar: Ogień i Popiół
Avatar: Ogień i Popiół Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Assassin’s Creed
-

Assassin’s Creed - obsadzono główną postać w serialu Netflixa. Aktor gra w Euforii

2 Za duży na bajki 3
-

Za duży na bajki 3 - już jest pierwszy zwiastun! Wiemy, kiedy premiera!

3 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto najlepszy film science fiction w historii. Twórca Star Wars uznał wyższość tego arcydzieła

4 Wicked
-

To nie koniec Wicked, a dopiero początek. Universal ma plany na kolejne filmy

5 The Bear
-

The Bear - nowe informacje o 5. sezonie. Czy Jeremy Allen boi się wypalenia po takich czasie?

6 Szybcy i wściekli 5 (2011) jako Luke Hobbs
-

Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Błyszczał w roli Marka Kerra w Smashing Machine

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV