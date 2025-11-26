The Bear - nowe informacje o 5. sezonie. Czy Jeremy Allen boi się wypalenia po takich czasie?

fot. FX // Hulu // Disney+

Jeremy Allen w rozmowie z portalem Variety wyjawił, że zdjęcia do 5. sezonu The Bear rozpoczną się niebawem, prawdopodobnie 5 stycznia 2026 roku. W tym samym wywiadzie przyznał też, że długie projekty potrafią rozleniwić aktora. W jego przypadku stało się to przy hicie Shameless. Przez cztery sezony napędzała go pasja, która później jednak ostygła. Dziennikarz Variety spytał więc Allena, co robi, by upewnić się, że sytuacja nie powtórzy się teraz przy 5. sezonie The Bear. Aktor odpowiedział:

To coś innego. Moja odpowiedzialność za ten serial wydaje się inna. Nie czuję, żebym przy Shameless dźwigał ten sam ciężar, co chociażby William H. Macy i Emma Rossum. Były takie lata, kiedy czułem się bardzo związany z Philipem Gallagherem, i takie, kiedy już nie. W The Bear za to naprawdę czuję silną więź z Carmym i [twórcą serialu] Christopherem Storerem — w sposób, którego, być może ze względu na mój wiek, nie zawsze doświadczałem w relacji z [showrunnerem Shameless] Johnem Wellsem. To były dwie zupełnie różne sprawy: historia, która trafiła do mnie, gdy miałem 18–19 lat, i historia, która przyszła do mnie od Chrisa, którego naprawdę uważam za przyjaciela.

Dajcie znać, czy czekacie na 5. sezon The Bear. Serial jest dużym hitem i ma na koncie cały szereg prestiżowych nagród, w tym pięć Złotych Globów i dwadzieścia jeden statuetek Emmy. Jeremy Allen gra w nim główną rolę. Wiele widzów czeka więc na jego powrót na mały ekran. A na razie na szczęście nie musimy się martwić, że aktor poczuje wypalenie zawodowe. Widać, że The Bear zajmuje ważne miejsce w jego sercu.