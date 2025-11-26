Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

The Bear - nowe informacje o 5. sezonie. Czy Jeremy Allen boi się wypalenia po takich czasie?

Jeremy Allen podzielił się nowymi informacjami o 5. sezonie The Bear.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  the bear 
Jeremy Allen
The Bear fot. FX // Hulu // Disney+
Reklama

Jeremy Allen w rozmowie z portalem Variety wyjawił, że zdjęcia do 5. sezonu The Bear rozpoczną się niebawem, prawdopodobnie 5 stycznia 2026 roku. W tym samym wywiadzie przyznał też, że długie projekty potrafią rozleniwić aktora. W jego przypadku stało się to przy hicie Shameless. Przez cztery sezony napędzała go pasja, która później jednak ostygła. Dziennikarz Variety spytał więc Allena, co robi, by upewnić się, że sytuacja nie powtórzy się teraz przy 5. sezonie The Bear. Aktor odpowiedział: 

To coś innego. Moja odpowiedzialność za ten serial wydaje się inna. Nie czuję, żebym przy Shameless dźwigał ten sam ciężar, co chociażby William H. Macy i Emma Rossum. Były takie lata, kiedy czułem się bardzo związany z Philipem Gallagherem, i takie, kiedy już nie. W The Bear za to naprawdę czuję silną więź z Carmym i [twórcą serialu] Christopherem Storerem — w sposób, którego, być może ze względu na mój wiek, nie zawsze doświadczałem w relacji z [showrunnerem Shameless] Johnem Wellsem. To były dwie zupełnie różne sprawy: historia, która trafiła do mnie, gdy miałem 18–19 lat, i historia, która przyszła do mnie od Chrisa, którego naprawdę uważam za przyjaciela.

Dajcie znać, czy czekacie na 5. sezon The Bear. Serial jest dużym hitem i ma na koncie cały szereg prestiżowych nagród, w tym pięć Złotych Globów i dwadzieścia jeden statuetek Emmy. Jeremy Allen gra w nim główną rolę. Wiele widzów czeka więc na jego powrót na mały ekran. A na razie na szczęście nie musimy się martwić, że aktor poczuje wypalenie zawodowe. Widać, że The Bear zajmuje ważne miejsce w jego sercu.

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  the bear 
Jeremy Allen
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,5

2022
Oglądaj TERAZ The Bear Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Szybcy i wściekli 5 (2011) jako Luke Hobbs
-

Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Błyszczał w roli Marka Kerra w Smashing Machine

2 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar 3 będzie ostatnią częścią serii? Cameron: "Jeśli na tym się skończy, to nie ma problemu"

3 20. Na noże (2019)
-

Na noże 4 - Rian Johnson ma jeden warunek. Nie podlega negocjacji

4 Latarnie
-

Latarnie - opis zwiastuna. Czy pokazano kostiumy superbohaterów?

5 The Mandalorian & Grogu
-

Gwiezdne Wojny - aktor nie wiedział, że jego postać istnieje. To syn kultowego złoczyńcy

6 Call of Duty: Modern Warfare 2
-
Plotka

Call of Duty - wiemy, kiedy prawdopodobny początek zdjęć do filmu. W jakich czasach osadzona akcja?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV