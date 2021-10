Wróć przed zmrokiem - recenzja książki

Mova

Król literackiego horroru jest tylko jeden, nazywa się Stephen King. Czyżby na niebie pojawiła się nowa konkurencja dla Pana Kinga w postaci Rileya Sagera? Autor próbuje skraść kawałek tortu mistrzowi horroru w swoim najnowszym horrorze noszącym tytuł Wróć przed zmrokiem.

Książka, którą zamierzam zrecenzować, opowiada historię pewnej młodej dziewczyny, która mimo licznych perturbacji rodzinnych próbuje odnaleźć się w nowo nabytej posiadłości. Ten dziwny i przerażający dom skrywa w sobie pewną tajemnicę związaną z duchami.

Nasi główni bohaterzy tajemniczej opowieści to: Jess, Ewan oraz mała dziewczynka o imieniu Maggie, która na kolejnych stronach książki wyrasta na główną protagonistkę. Historia opowiada o życiu naszej bohaterki i jej rodziny, która pewnego dnia postanawia wykupić mroczną posiadłość w Baneberry Hall i zacząć na nowo życie pełne przeróżnych wrażeń.

W przedstawionej przez autora fikcji literackiej możemy zauważyć chłód oraz mrok, który wynurza się z kolejnych kartek książki, spowitej tajemniczą mgłą okalającą domostwo. W tej wysnutej przez autora opowieści Maggi wraca po wielu latach do starego domu po to, aby rozwikłać tajemnicę swojego dzieciństwa, która ciągnie się przez całe jej życie.

Bohaterka próbuje również skonfrontować fikcję literacką, opisaną przez jej ojca w dziele literackim okrzykniętym bestselerem, a przeszłością, którą była świadkiem.

Autor książki w dość ciekawy i interesujący sposób żongluje ludzkim strachem. Wraz z kolejnymi rozdziałami historia nabiera rozpędu, przedstawiając nam ciekawą i zgrabnie opisaną opowieścią z licznymi elementami grozy. Dzięki temu zabiegowi dzieło literackie nabiera rumieńców, strasząc czytelnika swoją historią. Tak oto córka poczytnego i znanego nam autora horrorów z determinacją oraz detektywistycznym wręcz zapałem zaczyna rozwiązywać rodzinną tajemnicę, ukrytą głęboko w czeluściach domu.

Bohaterowie, których stworzył autor, są żywi, mają własne problemy, które próbują rozwiązać na swój sposób. Postacie wykreowane przez Rileya na szczęście nie są sztywne, mają dużo do powiedzenia swoją mroczną historią, a ukazane w książce wątki są naprawdę straszne.

Książka ma w sobie to coś, co przyciąga nas do niej. Klimat, który wylewa się z kartek napisanej opowieści, jest coraz bardziej mroczny, a ukazana historia ma w sobie pewien morał, z którym próbuje poradzić sobie młoda bohaterka. Przebywając i odkrywając nowe rzeczy w posiadłości, Maggi musi w końcu zapłacić określoną cenę. Czy będzie skłonna to zrobić? Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się z książki Rileya Sagera, którą serdecznie polecam.