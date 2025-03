Gwiazda The Last of Us jest gotowa na ostrą krytykę. Odniosła się do komentarzy

fot. Max

Coraz to nowsze materiały promujące 2. sezon The Last of Us spływają do Internetu. Wśród nowych ujęć widać również nową bohaterkę, Abby Anderson, graną przez Kaitlyn Dever. Z pewnością przynajmniej część z Was postrzega tę postać jako antagonistyczną - ci, którzy nie grali w gry, wkrótce przekonają się, dlaczego. Aktorka zdaje sobie sprawę z powodów, dla których niektórzy internauci nienawidzą Abby.

The Last of Us - Kaitlyn Dever o Abby

W wywiadzie dla portalu ScreenRant Kaitlyn Dever przyznała, że ciężko nie uniknąć niepochlebnych komentarzy na temat Abby w Internecie. Niemniej jednak chciałaby oddać tę bohaterkę najlepiej, jak potrafi. Ma również nadzieję, że fani gier będą zadowoleni z tego, w jaki sposób ją odtworzyła w serialu. Przyznała, że najbardziej skoncentrowała się na współpracy z showrunnerami, Neilem Druckmannem i Craigiem Mazinem, odsuwając ogólny odbiór tej postaci na bok.

- Upewniałam się, że naprawdę docieram do sedna tego, kim ona jest i co ją napędza, jej stan emocjonalny, jej złość, frustrację, żal i tym podobne.

The Last of Us: sezon 2 - fabuła, obsada, zdjęcia

W 2. sezonie The Last of Us do głównych ról powracają Bella Ramsey i Pedro Pascal. Oprócz Dever, wśród nowicjuszy są Young Mazino (Jesse), Danny Ramirez (Manny), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora) oraz Spencer Lord (Owen). Na ekranie zobaczymy także Isabelę Merced i Catherine O'Harę.

The Last of Us - Abby na plakacie 2. sezonu

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z 1. sezonu wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt - zarówno między sobą, jak i ze światem, który stał się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który zostawili za sobą.

