Script Fiesta - Olga Tokarczuk, Juliusz Machulski i inni wybiorą najlepsze scenariusze

fot. scriptfiesta.pl

Reklama

W dniach 18-21 kwietnia 2024 roku odbędzie się 12. edycja Script Fiesty. To jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie festiwal filmowy poświęconych sztuce scenariopisarstwa oraz słowu. Script Fiesta to cztery dni bezpłatnych projekcji filmowych, paneli dyskusyjnych i wykładów mistrzowskich, a także dwa konkursy scenariuszowe: na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego, którego premiera miała miejsce w 2023 roku oraz na koncepcję serialu.

Do 21 stycznia można zgłaszać prace w konkursach scenariuszowych festiwalu. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej sumie 70 tys. złotych.

W Kapitule Konkursu Głównego, na zrealizowany scenariusz, zasiądą:

noblistka - Olga Tokarczuk

nominowany do Oscara za film międzynarodowy IO - Jerzy Skolimowski

nominowany do Oscara za film krótkometrażowy Sukienka - Maciej Ślesicki

laureatka Berlinale - Malgorzata Szumowska

tegoroczny zwycięzca Złotych Lwów w Gdyni - Paweł Maślona

laureat konkursu Script Fiesty - Tomasz Habowski

laureatka konkursu Script Fiesty - Kaja Krawczyk-Wnuk

Członkowie i członkinie kapituły obejrzą 10 wyselekcjonowanych filmów i wybiorą zwycięski tytuł. Podczas festiwalu odbędą się projekcje trzech wskazanych przez Kapitułę filmów. Nagroda główna w wysokości aż 50 tys. złotych zostanie wręczona autorowi lub autorce scenariusza podczas gali rozdania nagród. Paweł Maślona tak mówi o festiwalu:

Od dawna mam poczucie, że zawód scenarzysty to najbardziej niewdzięczny i najbardziej niedoceniany zawód w branży filmowej. Tym bardziej cieszę się, że powstał festiwal poświęcony w całości sztuce scenariopisarstwa i jest mi niezmiernie miło, że mogę być jego częścią.

Drugi z konkursów, na koncept scenariusza serialu, kierowany jest do wszystkich scenarzystów, także tych na początku swojej drogi zawodowej. Laureata lub laureatkę Konkursu na scenariusz serialu wybierze Jury w składzie:

Juliusz Machulski

Michał Kwieciński

Kalina Alabrudzińska

Zwycięska koncepcja zostanie ogłoszona podczas gali rozdania nagród – jej twórca lub twórczyni otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych. Dyrektor artystyczny Script Fiesty, Artur Zaborski, powiedział:

Panorama polskiego serialu stale się poszerza, pojawiają się na niej coraz ciekawsze punkty. Dlatego tym bardziej zachęcam do wzięcia udziału w konkursie scenarzystki i scenarzystów poruszających się po najróżniejszych obszarach sztuki scenopisarstwa. To dla was dobry moment, żyjemy wszak w złotej erze serialu. Nasz konkurs ma być dla was trampoliną.

Organizatorem festiwalu jest Warszawska Szkoła Filmowa. Więcej informacji na temat festiwalu Script Fiesta oraz formularze i regulaminy konkursowe można znaleźć na stronie internetowej www.scriptfiesta.pl.

fot. Katarzyna Czapska