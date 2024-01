Wiedźmin - kiedy zdjęcia do 4. sezonu? Jest podany okres prac na planie

Netflix

Jak donosi niezawodny Redanian Intelligence, tuż po nowym roku preprodukcja 4. sezonu Wiedźmina ruszyła pełną parą. Trwają więc aktywne przygotowania do rozpoczęcia zdjęć na planie. Zazwyczaj ten etap trwa około 10 tygodni. Według ich źródeł prace na planie rozpoczną się już w marcu 2024 roku i mają orientacyjnie potrwać aż do października 2024 roku. To oznacza, że najprawdopodobniej przed rozpoczęciem zdjęć Netflix pokaże oficjalne zdjęcie Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii, bo - jak przypominamy - aktor od tego sezonu zastępuje Henry'ego Cavilla, przejmując tę postać.

Wiedźmin - kiedy premiera 4. sezonu?

Redanian Intelligence wskazuje na to, że okres prac na planie jest identyczny, jak przy 3. sezonie, który był kręcony w okresie marzec 2022 - wrzesień 2022. Premiera odbyła się natomiast latem 2023 roku. Dlatego spekulują, że lato 2025 jest najprawdopodobniejsze dla premiery 4. sezonu Wiedźmina.

To jednak nie oznacza, że 2024 roku będzie pozbawiony netflixowego Wiedźmina. Pod koniec 2024 roku premierę ma mieć nowy film anime The Witcher: Sirens of the Deep.