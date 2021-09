14.Mastercard OFF CAMERA - zwycięzcy nagród ogłoszeni

fot. Robert Pałka

Last days of spring w reżyserii Isabel Lamberti zdobył Krakowską Nagrodę Filmową (25 000 dolarów) podczas 14.Mastercard OFF CAMERA. Jak czytamy, doceniono unikalne połączenie obserwacji wziętych wprost z prawdziwego życia, poezji, wybitnych kreacji aktorskich i kinowej wrażliwości.

Nagroda Dominika Kulczyk Productions (100 000 PLN) za Najlepszy Film w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych została przyznana filmowi Amatorzy w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej, który wyprodukowali Anna Wereda i Karola Wożbiński. Uzasadniono wybór w taki sposób: to pozytywny portret zazwyczaj niewidocznej społeczności, ukazany z godną podziwu świeżością i odwagą. Jurorów zaciekawiła szczerość i hybrydowa natura filmu.

Moje wspaniałe życie w reżyserii Łukasza Grzegorzka wraca z nagrodami aktorskimi. Wyróżnienie dostali Agata Buzek (kategoria najlepsza aktorka) oraz Jacek Braciak (kategoria najlepszy aktor).

Nagroda Mastercard Rising Star została przyznana Nicolasowi Przygodzie za rolę w filmie Każdy ma swoje lato Tomasza Jurkowicza. - Byłyśmy pod wielkim wrażeniem wrażliwości, jaką Nicolas wniósł do tej roli. Jego gra aktorska była imponująco naturalna. Czekamy z ciekawością na jego kolejne role – uzasadniali jurorzy.

Jury Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej FIPRESCI w składzie Anita Piotrowska, Colette de Castro i Petra Meterc nagrodziło film Gaza, moja miłość w reżyserii Araba Nassera i Tarzana Nassera. Ten film to list miłosny do miejsca i żyjących w nim ludzi oraz piękna historia miłosna z udziałem dojrzałych bohaterów. Jury doceniło także surrealistyczne poczucie humoru, które wypełnia tę historię na przekór trudnym warunkom politycznym.

A kto zdobył nagrodę publiczności? Świetnie oceniany Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. Przeczytajcie naszą recenzję, by wiedzieć, czemu warto.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wraz ze studiami postprodukcyjnymi: Chimney Poland, Coloroffon, DI Factory oraz Fixafilm ufundowali Nagrodę KIPA za Debiut Producencki, która już po raz siódmy została wręczona podczas Festiwalu. W tym roku doceniono aż trzy osoby: Martę Habior za Słodki koniec dnia, Annę Weredę za Amatorów i Marcina Ostatka za Skandal. Ewenement Molesty.