2. sezon Spryciarza z datą premiery na Disney+. Zobaczcie zdjęcia

Disney+

Reklama

Spryciarz powróci do swoich starych sztuczek, gdy w lutym przyszłego roku zadebiutuje na Disney+ i Hulu. Wszystkie odcinki drugiego sezonu australijskiego historycznego serialu sensacyjnego od Disney+ pojawią się 10 lutego 2026 roku, ponownie przedstawiając postacie inspirowane powieścią Charlesa Dickensa Oliver Twist. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z serialu, w tym kadr z nową postacią, inspektorem Henrym Boxerem (Luke Bracey).

Serial, współtworzony przez Jamesa McNamarę, w rolę Dr. Jacka Dawkinsa, znanego jako Artful Dodger, wciela się Thomas Brodie-Sangster. Postać ta prowadzi podwójne życie dorosłego w odległej kolonii karnej Port Victory w Australii. W obsadzie są także David Thewlis jako Norbert Fagin oraz Maia Mitchell jako Lady Belle Fox. Dołączyli również Luke Bracey, Jeremy Sims jako Wuj Dickie oraz Zac Burgess jako Phineas Golden.

Opis fabuły nowego sezonu Spryciarza brzmi: Artful Dodger powraca i ma poważne kłopoty. Grozi mu szubienica, ściga go inspektor Boxer, nowy stróż prawa w Port Victory, a jeśli zobaczy kobietę, którą kocha, Lady Belle, zostanie powieszony.

Do powracających aktorów należą Susie Porter jako Lady Jane Fox, Damien Garvey jako Governor Fox i Tim Minchin jako przebiegły Darius Cracksworth. Lucy-Rose Leonard wraca jako Lady Fanny Fox, Nicholas Burton jako Dr Sneed, Kim Gyngell jako The Prof, a Luke Carroll ponownie wciela się w Tima Billiberllary’ego.

Spryciarz - zdjęcia z 2. sezonu