Jak tajny był casting do Odysei Nolana? Aktorka opowiada o wrażeniach
Mia Goth opowiedziała o tym, w jak wielkim sekrecie trzymano tożsamość odgrywanych postaci nawet przed samymi aktorami. Informacje o tożsamości swoich bohaterów odtwórcy dowiadywali się dopiero po zawarciu kontraktu.
Odyseja w reżyserii Christophera Nolana utrzymywała wysoki poziom tajemnicy podczas kompletowania obsady, jak ujawniła jedna z gwiazd. W produkcji znaleźli się Matt Damon w roli głównej jako Odyseusz, a także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal i inni. Pierwsze zdjęcia z planu, udostępnione przez magazyn Empire, dopiero niedawno potwierdziły, które postacie mitologiczne grają poszczególni aktorzy.
Mia Goth o tajemnicy wokół castingu Odysei
Ujawnienie, że Hathaway wcieli się w żonę Odyseusza, Penelopę, pozwoliło również potwierdzić, że Mia Goth, znana z filmów Pearl i Frankenstein, zagra Melanthę, jedną z służących Penelopy. Aktorka podzieliła się tym, że casting do filmu miał atmosferę tajemnicy, przypominając, jak niektóre duże hollywoodzkie produkcje ukrywają przed aktorami, na jakie postacie się starają. Goth nie mogła przeczytać scenariusza ani pewnie wiedzieć, jaką rolę otrzyma, dopóki oficjalnie nie podpisała kontraktu. Jej komentarz:
Był to więc zupełnie nowy zestaw wyzwań dla aktorki, wynikający z faktu, że Nolan jest teraz jednym z największych reżyserów po sukcesie Oppenheimera. Obsada Odysei przez pewien czas była owiana tajemnicą — wiedzieliśmy, kto gra w filmie, ale nie kto w jaką postać się wciela, pozostawiając miejsce na spekulacje w oparciu o znajomość ikonicznych postaci.
Inne niedawno potwierdzone role to Zendaya jako bogini Atena oraz Robert Pattinson jako złoczyńca Antinoos. Natomiast Tom Holland jako Telemach, syn Odyseusza, był przewidywany już od dłuższego czasu.
Odyseja swoją premierę będzie mieć 17 lipca 2026 roku.
Źródło: screenrant.com
