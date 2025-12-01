placeholder
Reklama
placeholder

Jak tajny był casting do Odysei Nolana? Aktorka opowiada o wrażeniach

Mia Goth opowiedziała o tym, w jak wielkim sekrecie trzymano tożsamość odgrywanych postaci nawet przed samymi aktorami. Informacje o tożsamości swoich bohaterów odtwórcy dowiadywali się dopiero po zawarciu kontraktu.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Nolan 
mia goth Odyseja
Odyseja - Anne Hathaway jako Penelopa, żona Odyseusza oraz Mia Goth jako jej służka Melantho fot. materiały prasowe
Reklama

Odyseja w reżyserii Christophera Nolana utrzymywała wysoki poziom tajemnicy podczas kompletowania obsady, jak ujawniła jedna z gwiazd. W produkcji znaleźli się Matt Damon w roli głównej jako Odyseusz, a także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal i inni. Pierwsze zdjęcia z planu, udostępnione przez magazyn Empire, dopiero niedawno potwierdziły, które postacie mitologiczne grają poszczególni aktorzy.

Mia Goth o tajemnicy wokół castingu Odysei

nullfot. Empire

Ujawnienie, że Hathaway wcieli się w żonę Odyseusza, Penelopę, pozwoliło również potwierdzić, że Mia Goth, znana z filmów Pearl i Frankenstein, zagra Melanthę, jedną z służących Penelopy. Aktorka podzieliła się tym, że casting do filmu miał atmosferę tajemnicy, przypominając, jak niektóre duże hollywoodzkie produkcje ukrywają przed aktorami, na jakie postacie się starają. Goth nie mogła przeczytać scenariusza ani pewnie wiedzieć, jaką rolę otrzyma, dopóki oficjalnie nie podpisała kontraktu. Jej komentarz:

Brałam udział w castingu do Odysei. Dostałam próbne sceny, które nie miały nic wspólnego ze scenariuszem. […] A potem dostałam rolę i dopiero wtedy się dowiedziałam — musiałam przyjąć propozycję, zanim w ogóle mogłam przeczytać scenariusz i poznać rolę. To był zupełnie nowy proces.

Był to więc zupełnie nowy zestaw wyzwań dla aktorki, wynikający z faktu, że Nolan jest teraz jednym z największych reżyserów po sukcesie Oppenheimera. Obsada Odysei przez pewien czas była owiana tajemnicą — wiedzieliśmy, kto gra w filmie, ale nie kto w jaką postać się wciela, pozostawiając miejsce na spekulacje w oparciu o znajomość ikonicznych postaci.

Inne niedawno potwierdzone role to Zendaya jako bogini Atena oraz Robert Pattinson jako złoczyńca Antinoos. Natomiast Tom Holland jako Telemach, syn Odyseusza, był przewidywany już od dłuższego czasu. 

Odyseja swoją premierę będzie mieć 17 lipca 2026 roku.

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Nolan 
mia goth Odyseja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spryciarz
-

2. sezon Spryciarza z datą premiery na Disney+. Zobaczcie zdjęcia

2 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

3 MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli.
-

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

4 Zabawa w pochowanego
-

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

5 O krok za daleko
-

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

6 27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
-

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV