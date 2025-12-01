placeholder
Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

Marka Baseus, znana z wysokiej jakości akcesoriów mobilnych i rozwiązań smart, robi ważny krok w rozwoju: podczas Black Weekend otworzyła swój pierwszy stacjonarny salon firmowy w Warszawie.
Marcin Sikora
Tagi:  Baseus 
Otwarcie salonu Baseus w Wola Park fot. naEKRANIE.pl
Pierwszy oficjalny salon stacjonarny Baseus zlokalizowany jest w warszawskim centrum handlowym Wola Park. Uroczyste otwarcie odbyło się w Black Friday w Centrum Handlowym Wola Park, ul. Górczewska 124, I piętro (obok salonu MediaExpert). Salon otwarty jest w godzinach 10:00 – 20:00 w dni handlowe.

Dlaczego warto odwiedzić salon?

Otwarcie stacjonarnego punktu jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zainteresowanie produktami Baseus w Polsce. Wizyta w salonie to nie tylko okazja do zakupu, ale przede wszystkim możliwość:

  • Skorzystania z profesjonalnego doradztwa.
  • Dostępu do pełnej gamy akcesoriów i nowości (od ładowarek, przez słuchawki, po akcesoria mobilne i rozwiązania smart).
  • Sprawdzenia i przetestowania urządzeń na miejscu.
  • Zakupu wyjątkowej, niebieskiej wersji słuchawek Baseus Inspire XH1 Sound by BOSE – to pierwsze miejsce w Polsce, w którym są one dostępne!
nullfot. naEKRANIE.pl

Byliśmy na otwarciu!

Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i pojawiliśmy się na miejscu, aby osobiście sprawdzić, jak prezentuje się pierwszy polski salon Baseus. Musimy przyznać, że możliwość fizycznego sprawdzenia sprzętu przed zakupem robi ogromną różnicę. Jeśli zastanawialiście się nad jakością wykonania akcesoriów tej marki, wizyta w Wola Park rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości.

nullfot. naEKRANIE.pl

Promocje i atrakcje na Black Weekend

Na miłośników technologii i fanów marki, którzy odwiedzili salon w trakcie pierwszego weekendu, czekały dodatkowe atrakcje:

  • Konkurs z kołem fortuny: Każdy paragon upoważniał do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na krótkie pytanie dotyczące marki, a poprawna odpowiedź dawała szansę zakręcenia kołem fortuny i wygranie atrakcyjnych nagród.
  • Ścianka fotograficzna: Idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie z gadżetami Baseus.
  • Promocje: Oczywiście nie zabrakło też upustów cenowych i specjalnych promocji z okazji Black Weekend.

Baseus zaprasza wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych akcesoriów do smartfonów i sprzętu audio, aby poznać produkty marki z bliska i wziąć udział w tym  wydarzeniu.

nullfot. naEKRANIE.pl

Źródło: Opracowanie własne/Informacja prasowa Baseus

