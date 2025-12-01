Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jak Hama przygotowała się na Mikołajki i Gwiazdkę w erze AI?

Gdyby Święty Mikołaj szukał partnera logistycznego, prawdopodobnie skierowałby swoje sanie do Monheim lub polskiego Robakowa. W tym roku w worku z prezentami królują urządzenia Hama, które mają rozwiązywać problemy użytkowników elektroniki – brak energii i plączące się kable.
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Hama 
fot. Hama
Reklama

Hama, kojarzona dziś głównie z akcesoriami GSM i peryferiami komputerowymi, dysponuje w Europie potężnym zapleczem: 100 tysiącami miejsc paletowych, z których każdego dnia wyjeżdża w świat około 20 tysięcy paczek. Dzięki temu pod choinkami na pewno nie zabraknie nowoczesnych gadżetów!

nullfot. Hama

Prezenty pełne mocy i sztucznej inteligencji

Wśród nowości wyróżniają się potężne power packi High Power o mocy 65, 150, a nawet 200 W, które są w stanie naładować nie tylko telefon, ale także laptopa. Gadżeciarzy ucieszy fakt, że wyposażono je w kolorowe ekrany TFT informujące szczegółowo o parametrach ładowania.

Hama rozwiązuje też problem „gdzie jest kabel?”. Na rynku pojawiły się nietypowe ładowarki GaN z unikatowym rozwiązaniem – wbudowanym, zwijanym przewodem. Dla podróżujących w świąteczne odwiedziny idealna może być z kolei ładowarka składana na płasko, która zmieści się w kieszeni spodni.

Marka idzie też z duchem czasu w biurze. Do oferty dołączyły myszki (w tym wertykalne dla leworęcznych) wyposażone w specjalny przycisk Assist AI, który błyskawicznie wywołuje asystenta Copilot od Microsoftu.

nullfot. Hama

Polskie elfy działają w Robakowie

Polski oddział Hama działa niczym sprawna fabryka prezentów. Zlokalizowane w Robakowie pod Poznaniem centrum logistyczno-biurowe zostało w grudniu 2023 r. rozbudowane o kolejne 4500 mkw. Obecnie zajmuje ono łącznie 9000 mkw i mieści 15 tysięcy miejsc paletowych. Dzięki sprawnej załodze pracującej w systemie dwuzmianowym, zamówienia złożone do godziny 14:00 są realizowane jeszcze tego samego dnia. Skala działalności w Polsce jest imponująca – obrót filii w 2024 roku wyniósł 606 mln zł.

Hama dba też o to, by prezenty były „zielone”. W polskim oddziale oświetlenie wymieniono całkowicie na LED-owe, a pracownicy angażowali się w sadzenie drzew. Firma zredukowała też zużycie plastiku w opakowaniach, zastępując go papierem.

fot. Hama

Jakość sprawdzana „trzy razy” (nie tylko przez Mikołaja)

Zanim sprzęt trafi pod choinkę, przechodzi rygorystyczne testy. W centrali w Monheim działa zespół 50 ekspertów kontroli jakości, dysponujący sprzętem o wartości 5 mln euro. Każdy produkt jest testowany trzykrotnie przed wejściem na rynek, co obejmuje m.in. 4800 kontroli przyjmowanych towarów miesięcznie.

Od kliszy do AI – historia ewolucji

Choć dziś Hama kojarzy się z nowoczesnymi ładowarkami i smart home, jej korzenie sięgają czasów, gdy do domów na dobre zawitała fotografia analogowa. Wszystko zaczęło się w 1923 roku w Dreźnie. Historia firmy była burzliwa – w 1945 roku, po zbombardowaniu miasta przez Aliantów pod koniec II Wojny Światowej, przedsiębiorstwo (wtedy pod nazwą Hamaphot KG od pierwszych liter nazwiska i imienia założyciela firmy – Martina Hanke) musiało zaczynać od zera, przenosząc się do bawarskiego Monheim.

Firma przeszła długą drogę od fotograficznej niszy do statusu giganta oferującego w samej Polsce ok. 1800 produktów. Obecną nazwę – Hama GmbH & Co – przyjęto w 1993 roku, a marka do dziś pozostaje symbolem udanej transformacji technologicznej.

nullfot. Hama

 

Źródło: Informacja prasowa Hama

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Hama 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Spryciarz
-

2. sezon Spryciarza z datą premiery na Disney+. Zobaczcie zdjęcia

2 Odyseja - Anne Hathaway jako Penelopa, żona Odyseusza oraz Mia Goth jako jej służka Melantho
-

Jak tajny był casting do Odysei Nolana? Aktorka opowiada o wrażeniach

3 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

4 MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli.
-

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

5 Zabawa w pochowanego
-

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

6 O krok za daleko
-

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e231

Moda na sukces

s08e07

FBI

s28e15

The Voice

s42e312

Ridiculousness

s42e313

Ridiculousness

s42e311

Ridiculousness

s42e308

Ridiculousness

s42e309

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jana Kramer
Jana Kramer

ur. 1983, kończy 42 lat

Steven Bauer
Steven Bauer

ur. 1956, kończy 69 lat

Keith Szarabajka
Keith Szarabajka

ur. 1952, kończy 73 lat

Joe Lo Truglio
Joe Lo Truglio

ur. 1970, kończy 55 lat

Alfie Enoch
Alfie Enoch

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV