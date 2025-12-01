Jak Hama przygotowała się na Mikołajki i Gwiazdkę w erze AI?

fot. Hama

Hama, kojarzona dziś głównie z akcesoriami GSM i peryferiami komputerowymi, dysponuje w Europie potężnym zapleczem: 100 tysiącami miejsc paletowych, z których każdego dnia wyjeżdża w świat około 20 tysięcy paczek. Dzięki temu pod choinkami na pewno nie zabraknie nowoczesnych gadżetów!

fot. Hama

Prezenty pełne mocy i sztucznej inteligencji

Wśród nowości wyróżniają się potężne power packi High Power o mocy 65, 150, a nawet 200 W, które są w stanie naładować nie tylko telefon, ale także laptopa. Gadżeciarzy ucieszy fakt, że wyposażono je w kolorowe ekrany TFT informujące szczegółowo o parametrach ładowania.

Hama rozwiązuje też problem „gdzie jest kabel?”. Na rynku pojawiły się nietypowe ładowarki GaN z unikatowym rozwiązaniem – wbudowanym, zwijanym przewodem. Dla podróżujących w świąteczne odwiedziny idealna może być z kolei ładowarka składana na płasko, która zmieści się w kieszeni spodni.

Marka idzie też z duchem czasu w biurze. Do oferty dołączyły myszki (w tym wertykalne dla leworęcznych) wyposażone w specjalny przycisk Assist AI, który błyskawicznie wywołuje asystenta Copilot od Microsoftu.

fot. Hama

Polskie elfy działają w Robakowie

Polski oddział Hama działa niczym sprawna fabryka prezentów. Zlokalizowane w Robakowie pod Poznaniem centrum logistyczno-biurowe zostało w grudniu 2023 r. rozbudowane o kolejne 4500 mkw. Obecnie zajmuje ono łącznie 9000 mkw i mieści 15 tysięcy miejsc paletowych. Dzięki sprawnej załodze pracującej w systemie dwuzmianowym, zamówienia złożone do godziny 14:00 są realizowane jeszcze tego samego dnia. Skala działalności w Polsce jest imponująca – obrót filii w 2024 roku wyniósł 606 mln zł.

Hama dba też o to, by prezenty były „zielone”. W polskim oddziale oświetlenie wymieniono całkowicie na LED-owe, a pracownicy angażowali się w sadzenie drzew. Firma zredukowała też zużycie plastiku w opakowaniach, zastępując go papierem.

fot. Hama

Jakość sprawdzana „trzy razy” (nie tylko przez Mikołaja)

Zanim sprzęt trafi pod choinkę, przechodzi rygorystyczne testy. W centrali w Monheim działa zespół 50 ekspertów kontroli jakości, dysponujący sprzętem o wartości 5 mln euro. Każdy produkt jest testowany trzykrotnie przed wejściem na rynek, co obejmuje m.in. 4800 kontroli przyjmowanych towarów miesięcznie.

Od kliszy do AI – historia ewolucji

Choć dziś Hama kojarzy się z nowoczesnymi ładowarkami i smart home, jej korzenie sięgają czasów, gdy do domów na dobre zawitała fotografia analogowa. Wszystko zaczęło się w 1923 roku w Dreźnie. Historia firmy była burzliwa – w 1945 roku, po zbombardowaniu miasta przez Aliantów pod koniec II Wojny Światowej, przedsiębiorstwo (wtedy pod nazwą Hamaphot KG od pierwszych liter nazwiska i imienia założyciela firmy – Martina Hanke) musiało zaczynać od zera, przenosząc się do bawarskiego Monheim.

Firma przeszła długą drogę od fotograficznej niszy do statusu giganta oferującego w samej Polsce ok. 1800 produktów. Obecną nazwę – Hama GmbH & Co – przyjęto w 1993 roku, a marka do dziś pozostaje symbolem udanej transformacji technologicznej.