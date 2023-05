25 najlepszych momentów Rocketa w MCU. Szczerość wobec przyjaciół i zamiłowanie do protez

materiały prasowe

Rocket Raccoon to jedna z bardziej wyjątkowych postaci Kinowego Uniwersum Marvela - przeszedł daleką drogę od najemnika do przyjaciela bandy ekscentrycznych indywiduów nazywających się Strażnikami Galaktyki. Od kogoś, kto nie był zainteresowany relacjami innymi niż biznesowe do kogoś, kto skoczy za nimi w ogień.

Rocket wiele przeszedł na ekranach kin, a jednym z bardziej dotkliwych wydarzeń było, gdy stracił swoją rodzinę po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Jednocześnie to też bardzo zabawna i pomysłowa postać, więc dostarczył nam całe mnóstwo okazji do tego, żeby pośmiać się lub zwyczajnie kibicować mu w jego szalonych pomysłach. Oto jedne z bardziej pamiętnych i zabawnych sytuacji z jego udziałem w MCU. Pod uwagę brane są wyłącznie filmy: Strażnicy Galaktyki, Strażnicy Galaktyki Vol. 2, Avengers: Wojna bez granic i Avenges: Koniec gry.

Rocket Raccoon - najlepsze momenty w MCU

1. Gdy zafascynował się ręką Zimowego Żołnierza i zamarzył o jej posiadaniu.

Strażnicy Galaktyki 3 - kolejny film z udziałem postaci Rocketa i reszty jego kompanów już w kinach w Polsce.