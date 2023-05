Chrono Odyssey - zwiastun imponującej gry z Korei. Twórcy zapowiadają "MMORPG nowej generacji"

fot. Npixel

Chrono Odyssey to gra południowokoreańskiego studia NPIXEL, którą zapowiedziano w grudniu 2020 roku. Wtedy pokazano efektowny, działający na wyobraźnię zwiastun CGI, a teraz przyszła pora na zaprezentowanie rozgrywki. Ta wygląda naprawdę spektakularnie i jeśli taki poziom oprawy zostanie utrzymany, to prawdopodobnie będzie to jedno z najładniejszych MMORPG dostępnych na rynku.

Wygląda jednak na to, że taka grafika ma swoje wymagania. W debiutanckim zwiastunie wspomniano o wersji na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS, ale w nowym materiale widzimy już tylko trzy platformy: PC (Steam) oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Chrono Odyssey - zwiastun gry

Sami twórcy mówią, że Chrono Odyssey ma być "MMORPG nowej generacji". Gracze zwiedzą otwarty świat, który ma być pełen życia, a także wezmą udział w starciach z przeciwnikami, wykorzystując zróżnicowane ataki i zdolności sześciu klas postaci. Dodatkową atrakcją ma być możliwość manipulowania czasem, dzięki czemu będzie można zatrzymywać jego upływ lub cofać pewne wydarzenia.

Niestety jak na razie Chrono Odyssey nie doczekało się daty premiery. Pozostaje liczyć na to, że pojawienie się nowego zwiastuna to nie przypadek i wkrótce dowiemy się więcej na temat gry.