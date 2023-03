24 godziny - Kiefer Sutherland ma pomysł na powrót Jacka Bauera

fot. Fox

Kiefer Sutherland w rozmowie z Entertainment Weekly poruszył kwestię kontynuacji kultowego serialu 24 godziny, o której co jakiś czas się mówi. Czy jest więc szansa na powrót jego postaci Jacka Bauera? Fani tego chcą, a co na to aktor?

24 godziny - kontynuacja jest możliwa

Aktor wyjawił, że razem z twórcą serialu Howardem Gordonem ciągle rozmawiają o potencjalnych pomysłach na kontynuację i powrót Jacka Bauera. Widzi to tak, że przedstawiają grupę nowych postaci, którzy starają się wydostać Bauera z tarapatów. Uważa jednak, że to tylko ogólny zarys z potencjałem, ale przestrzega, że żadne decyzje nie zapadły.

Jego zdaniem jednak cały koncept opowiadania historii na przestrzeni 24 godzin ma tak duży potencjał, że można tutaj zrobić zupełnie inny serial w takim formacie. Za przykład podaje prace strażaka w kryzysowej sytuacji. Według niego taka forma nie potrzebuje Jacka Bauera i możliwości są nieograniczone.

Dodaje jednak na koniec tak o potencjalnym powrocie:

- Nie jest tak, że bardziej preferuje jeden pomysł niż inny. Joel i Bob, twórcy 24 godzin wymyślili coś naprawdę inteligentnego w formie opowiadania historii na przestrzeni 24 godzin i nie chciałbym, aby był na nią tylko jeden sposób. Jestem wdzięczny za to, że mogłem go zagrać. Jeśli pojawi się szansa zrobienia z tym coś więcej, chętnie to zrobię. Jeśli jednak koncept rozrośnie się w coś innego, wspierałbym go całym sobą, ponieważ taki format to dobry pomysł.

Rabbit Hole pojawi się na SkyShowtime pod koniec marca.