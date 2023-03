SkyShowtime z milionem widzów w Polsce. Jak wypadają inne serwisy?

materiały prasowe

Nowy europejski serwis streamingowy SkyShowtime, od 14 lutego jest dostępny w Polsce, a wielu widzów zdążyło już zapoznać się z ofertą platformy. Teraz portal Wirtualnemedia.pl powołując się na badania Mediapanel podaje, że Przez pierwsze dwa tygodnie SkyShowtime odwiedziło 1,03 mln użytkowników, spędzając średnio po 51 minut i 16 sekund. Jak czytamy dalej, są to kilka razy niższe wyniki niż osiągnął Disney+ na początku obecności w Polsce (3,69 mln internautów)

Jeśli zaś chodzi o inne platformy VOD, to wciąż króluje Netflix. W lutym 2023 roku, serwis ten odwiedziło u nas 12,58 mln użytkowników, czyli 42,39 proc. wszystkich polskich internautów. HBO Max zanotowało 4,54 mln użytkowników, a Disney+ - 4,17 mln odwiedzających. Canal+ online przyciągnął 2,77 mln internautów; Polsat Box Go zanotował 1,95 mln użytkowników, a oferujący treści bezpłatnie Polsat Go - 1,14 mln odwiedzających. Jeśli zaś chodzi o CDA Premium, to serwis ten odwiedziło 2,09 mln widzów.

fot. Samsung

Są też dane jeśli chodzi o platformę Viaplay, która oferuje w większości widowiska sportowe. Przyciągnęła 1,81 mln użytkowników.