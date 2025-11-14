Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda
W najnowszym wywiadzie Howard Gordon nawiązał do wypowiedzi Kiefera Sutherlanda, który pozytywnie wypowiadał się na temat nowego scenariusza 24 godzin. Jack Bauer powróci?
Na początku września Kiefer Sutherland zdradził, że showrunner, scenarzysta i producent wykonawczy 24 godzin, Howard Gordon, przyszedł do niego z pomysłem, który mu się spodobał. Stwierdził, że to, co zostało już napisane, jest bardzo dobre, a fabuła jest mocna. Dodał, że chciałby zamknąć tę historię, którą pozostawili otwartą. Nawet przyznał, że jest szansa, aby to zrobić i trzyma kciuki, żeby się udało. Teraz sprawę skomentował sam Gordon.
Howard Gordon o powrocie serialu 24 godziny
Howard Gordon udzielił wywiadu serwisowi Deadline, który był poświęcony jego nowemu serialowi pt. Bestia we mnie. W nim również opowiadał o zmianach w telewizji na przestrzeni lat, a także nawiązał do serialu Homeland, którego był twórcą i producentem. Skomentował też wypowiedź Kiefera Sutherlanda na temat powrotu 24 godzin.
Gordonowi chodzi o spin-off 24: India, którego było producentem wykonawczym w latach 2013-2016. Twórca odniósł się do The Pitt, którego akcja rozgrywa się również w czasie rzeczywistym. Rozmawiał o nim z twórcami 24 godzin - Joelem Surnowem i Bobem Cochtanem. Uważa, że ten serial jest bardzo dobry, a jego twórcy wykonują świetną robotę, pomimo głośnego konfliktu z Ostrym dyżurem. Następnie wrócił do swojej myśli o 24 godzinach.
Uważa, że szczególnie na tym etapie jego kariery i życia, nie chce, aby ten serial okazał zły. To nie byłoby sprawiedliwe wobec 24 godzin, fanów i jego samego. Musi to być coś, z czym można się utożsamiać albo przynajmniej wmawiać to sobie, że tak jest. Może to nie wyjść najlepiej, ale musi przynajmniej wierzyć, że okaże się czymś dobrym.
