Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

W najnowszym wywiadzie Howard Gordon nawiązał do wypowiedzi Kiefera Sutherlanda​, który pozytywnie wypowiadał się na temat nowego scenariusza 24 godzin. Jack Bauer powróci?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  powrót 
jack bauer serial 24 24 godziny
24: Jeszcze jeden dzień fot. Fox
Na początku września Kiefer Sutherland zdradził, że showrunner, scenarzysta i producent wykonawczy 24 godzin, Howard Gordon, przyszedł do niego z pomysłem, który mu się spodobał. Stwierdził, że to, co zostało już napisane, jest bardzo dobre, a fabuła jest mocna. Dodał, że chciałby zamknąć tę historię, którą pozostawili otwartą. Nawet przyznał, że jest szansa, aby to zrobić i trzyma kciuki, żeby się udało. Teraz sprawę skomentował sam Gordon. 

Czytaj więcej: 24 godziny - Kiefer Sutherland o nowym scenariuszu. Szanse na powrót rosną!

Howard Gordon o powrocie serialu 24 godziny

Howard Gordon udzielił wywiadu serwisowi Deadline, który był poświęcony jego nowemu serialowi pt. Bestia we mnie. W nim również opowiadał o zmianach w telewizji na przestrzeni lat, a także nawiązał do serialu Homeland, którego był twórcą i producentem. Skomentował też wypowiedź Kiefera Sutherlanda na temat powrotu 24 godzin.

Absolutnie jest to w toku - jest coś, co rozwijamy. Oni, czyli Disney i tak dalej, nie zobowiązali się do tego, więc to wciąż proces. Słuchajcie, to właściwie nie jest tajemnicą i warto to powiedzieć. Ja, przez lata, włącznie oczywiście z różnymi wersjami, nie tylko z Jackiem, ale próbowałem przekształcić to z Coreyem [Hawkinsem] i różnymi ludźmi. Wysłuchałem też dziesiątek propozycji od innych scenarzystów. Kilka rozwinąłem. Zrobiłem nawet spin-off.

Gordonowi chodzi o spin-off 24: India, którego było producentem wykonawczym w latach 2013-2016. Twórca odniósł się do The Pitt, którego akcja rozgrywa się również w czasie rzeczywistym. Rozmawiał o nim z twórcami 24 godzin - Joelem Surnowem i Bobem Cochtanem. Uważa, że ten serial jest bardzo dobry, a jego twórcy wykonują świetną robotę, pomimo głośnego konfliktu z Ostrym dyżurem. Następnie wrócił do swojej myśli o 24 godzinach.

Czuję ogromną nostalgię za tym serialem i myślę, że Kiefer też. Długo nie mogliśmy znaleźć kierunku, który utrzymałby się na powierzchni, aby wytrzymał. Wydaje się, że to możliwe [do zrobienia], ale to nie jest nic formalnego, to nie jest jeszcze gotowe.

Uważa, że ​​szczególnie na tym etapie jego kariery i życia, nie chce, aby ten serial okazał zły. To nie byłoby sprawiedliwe wobec 24 godzin, fanów i jego samego. Musi to być coś, z czym można się utożsamiać albo przynajmniej wmawiać to sobie, że tak jest. Może to nie wyjść najlepiej, ale musi przynajmniej wierzyć, że okaże się czymś dobrym.

fot. Fox

Źródło: Deadline

