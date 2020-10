25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - film zaskakuje wzrostem popularności. Porażka Jak najdalej stąd

fot. Robert Pałka

Doszło do bardzo rzadkiej i zaskakującej sytuacji. 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy zanotował wzrost frekwencji w drugim weekendzie wyświetlania. Udało się przyciągnąć 147 533 osób. Dla porównania w premierowy weekend było to 125 331. Jest to jedyny film od otwarcia kin w czerwcu, który nie zanotował spadku frekwencji w kolejnym weekendzie. Łącznie do tej pory obejrzało go 358 766 osób. Jeśli ten trend się utrzyma, 25 lat niewinności szybko przewyższy osiągnięcia Pętli, która wylądowała na czwartym miejscu z wynikiem 34 742 osób (łączny wynik do tej pory to 496 337).

Drugi miejsce to Mulan, która cieszy się popularnością w Polsce i notuje bardzo małe spadki frekwencji. Do kin przyciągnięto 44 396 osób. Do tej pory łącznie na film wybrało się 211 875.

Podium zamyka nowość w postaci Greenland, na który wybrało się 38 871 widzów. Z pokazami przedpremierowymi film obejrzało 41 291 osób.

fot. STX Films

Niezbyt dobrze poradziły sobie dwie polskie nowości. Film familijny Tarapaty 2 przyciągnął 18 873, a dramat Jak najdalej stąd fatalne 6 177 osób. Obie produkcje były w szerokiej dystrybucji.

Głośny Tenet tym razem zachęcić 12 280 osób. Łącznie na superprodukcję Nolana wybrało się 269 397 widzów.