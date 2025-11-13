placeholder
Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

Pojawiło się kolejne zdjęcie z wyczekiwanego horroru 28 lat później: Świątynia kości. Sprawdźcie, jak wyglądają bohaterowie w pełnej okazałości!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  28 lat później: Świąty... 
28 lat później: Świątynia kości Fot. Materiały prasowe
Collider opublikował kolejne zdjęcie z horroru 28 lat później: Świątynia kości. To kontynuacja filmu 28 lat później, który miał swoją premierę latem tego roku - nie musimy długo czekać na kontynuację, gdyż obie części były kręcone jednocześnie. 

28 lat później: Świątynia kości - nowe zdjęcie

nullfot. Collider

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!p--

28 lat później: Świątynia kości - fabuła, obsada, data premiery

W kontynuacji tej epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki znaj. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.

W obsadzie powrócą aktorzy z poprzedniej części: Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wcieli się w głównego złoczyńcę. Dołączy także Cillian Murphy, który zagrał główną rolę w filmie 28 dni później. Za kamerami stanął Nia DaCosta, a autorem scenariusza jest Alex Garland. 

Premiera kinowa filmu 28 lat później: Świątynia kości została zaplanowana na 16 stycznia 2026 roku. Potwierdzono także powstanie trzeciej części, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. 

 

Źródło: discussingfilms

Powiązane filmy
2026
28 lat później: Świątynia kości
28 lat później: Świątynia kości Horror

