28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!

fot. Miya Mizuno/Columbia Pictures

Reklama

28 lat później: Świątynia kości stanowi kontynuację dobrze przyjętego horroru 28 lat później z tego roku. Za reżyserię odpowiada Nia DaCosta, a scenariusz napisał Alex Garland.

Czytaj więcej: Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"

Przypomnijmy, że film kręcono równocześnie z 28 lat później, dzięki czemu już niebawem zobaczymy go w kinach. Premierę 28 lat później: Świątynia kości wyznaczono na świecie, w tym w Polsce, na 16 stycznia 2026 roku. Dodajmy, że trwają prace nad kolejnym sequelem, co potwierdził w styczniu reżyser Danny Boyle. Od początku całe przedsięwzięcie było pomyślane jako trylogia.

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun

W sieci pojawił się emocjonujący zwiastun 28 Years Later: The Bone Temple, który możecie zobaczyć poniżej.

28 lat później: Świątynia kości - zdjęcia, plakaty

28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia Zobacz więcej Reklama

28 lat później: Świątynia kości - obsada

W 28 Years Later: The Bone Temple do swoich ról powrócili Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wciela się w głównego złoczyńcę. W filmie ma pojawić się również Cillian Murphy jako Jim, który zagrał główną rolę w 28 dni później.

Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films i Sony Pictures Releasing.