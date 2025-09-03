Reklama
placeholder

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!

28 lat później miał premierę w czerwcu tego roku, a fani już mogą zacierać ręce na kolejną odsłonę. Właśnie pojawił się pierwszy teaser zapowiadający jego sequel, który trafi do kin na początku 2026 roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  28 lat później 
sequel 28 years later: the bone temple zwiastun 28 dni później
28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia fot. Miya Mizuno/Columbia Pictures
Reklama

28 lat później: Świątynia kości stanowi kontynuację dobrze przyjętego horroru 28 lat później z tego roku. Za reżyserię odpowiada Nia DaCosta, a scenariusz napisał Alex Garland. 

Czytaj więcej: Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"

Przypomnijmy, że film kręcono równocześnie z 28 lat później, dzięki czemu już niebawem zobaczymy go w kinach. Premierę 28 lat później: Świątynia kości wyznaczono na świecie, w tym w Polsce, na 16 stycznia 2026 roku. Dodajmy, że trwają prace nad kolejnym sequelem, co potwierdził w styczniu reżyser Danny Boyle. Od początku całe przedsięwzięcie było pomyślane jako trylogia.

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun

W sieci pojawił się emocjonujący zwiastun 28 Years Later: The Bone Temple, który możecie zobaczyć poniżej.

28 lat później: Świątynia kości - zdjęcia, plakaty

28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia

arrow-left
28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia
fot. Miya Mizuno/Columbia Pictures
arrow-right

28 lat później: Świątynia kości - obsada

W 28 Years Later: The Bone Temple do swoich ról powrócili Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wciela się w głównego złoczyńcę. W filmie ma pojawić się również Cillian Murphy jako Jim, który zagrał główną rolę w 28 dni później

Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films i Sony Pictures Releasing. 

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  28 lat później 
sequel 28 years later: the bone temple zwiastun 28 dni później
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,7

2025
28 lat później
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ 28 lat później Horror

7,7

2002
28 dni później
Oglądaj TERAZ 28 dni później Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Legalna Blondynka
-

Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”

2 The Smashing Machine
-

Ekspert od charakteryzacji opowiada o przemianie The Rocka. Co było największym wyzwaniem?

3 One-Punch Man - 3. sezon
-

Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!

4 12. Batman (2022)
-

Skrytykowano jego casting w Batmanie. „To po prostu chole***e rasistowskie i głupie”

5 wielki marsz 2025
-

Wielki marsz - recenzje krytyków. To jedna z najlepszych adaptacji twórczości Stephena Kinga

6 Robert Downey Jr.
-

Aktor Marvela: Będziecie zachwyceni występem Roberta Downeya Jr. w Avengers: Doomsday

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV