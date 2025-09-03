28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!
28 lat później miał premierę w czerwcu tego roku, a fani już mogą zacierać ręce na kolejną odsłonę. Właśnie pojawił się pierwszy teaser zapowiadający jego sequel, który trafi do kin na początku 2026 roku.
28 lat później: Świątynia kości stanowi kontynuację dobrze przyjętego horroru 28 lat później z tego roku. Za reżyserię odpowiada Nia DaCosta, a scenariusz napisał Alex Garland.
Czytaj więcej: Wrażenia po pokazie testowym kontynuacji 28 lat później. Jedna sekwencja "ma być na ustach wszystkich"
Przypomnijmy, że film kręcono równocześnie z 28 lat później, dzięki czemu już niebawem zobaczymy go w kinach. Premierę 28 lat później: Świątynia kości wyznaczono na świecie, w tym w Polsce, na 16 stycznia 2026 roku. Dodajmy, że trwają prace nad kolejnym sequelem, co potwierdził w styczniu reżyser Danny Boyle. Od początku całe przedsięwzięcie było pomyślane jako trylogia.
28 lat później: Świątynia kości - zwiastun
W sieci pojawił się emocjonujący zwiastun 28 Years Later: The Bone Temple, który możecie zobaczyć poniżej.
28 lat później: Świątynia kości - zdjęcia, plakaty
28 lat później: Świątynia kości - obsada
W 28 Years Later: The Bone Temple do swoich ról powrócili Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry i Emma Laird. Jack O'Connell wciela się w głównego złoczyńcę. W filmie ma pojawić się również Cillian Murphy jako Jim, który zagrał główną rolę w 28 dni później.
Za produkcję odpowiadają Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films i Sony Pictures Releasing.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 2003, kończy 22 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1963, kończy 62 lat