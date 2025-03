W 3. sezonie Rodu smoka będą "cztery duże wydarzenia z książki". O jakie może chodzić?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 2025 roku powrócimy do ikonicznego świata fantasy wykreowanego przez George'a R. R. Martina, ale w nowym serialu zatytułowanym A Knight of the Seven Kingdoms. Ród smoka powróci z 3. sezonem dopiero za jakiś czas, ale już teraz Ryan Condal, showrunner produkcji, zapowiada, co czeka widzów w kolejnej odsłonie.

W 3. sezonie Rodu smoka będą "cztery duże wydarzenia z książki"

W tym tygodniu odbyło się spotkanie z udziałem showrunnera oraz niektórych członków obsady serialu Max. Ryan Condal podczas niego zapowiedział "cztery duże wydarzenia z książki", które zostaną zaadaptowane w 3. sezonie:

2. sezon był wielki, a trzeci jest jeszcze większy. Z tego, co na szybko policzyłem, to będą cztery duże wydarzenia z książki, które zaadaptujemy w tym sezonie. To bardzo ekscytujące pod względem skali i myślę, że serial bardzo dobrze sobie z tym radzi. To, co budujemy, jest zadziwiające. Ale najbardziej ekscytuje mnie coś innego z dramatycznego punktu widzenia. W tym sezonie mogliśmy sobie pozwolić na eksperymentowanie. Jeden z odcinków ma inną strukturę niż dotychczasowe. Jest bardzo skupiony na postaciach, co uważam za świetne. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć.

