Jessica Jones na planie 2. sezonu Daredevila. Mamy pierwsze zdjęcia!

W maju 2025 roku ogłoszono, że Krysten Ritter powraca jako Jessica Jones w MCU. To kolejna postać z seriali Netflixa opartych na komiksach Marvela, która oficjalnie zostaje ponownie wprowadzona do uniwersum. Aktorka odegra kluczową rolę w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie, który jest obecnie w trakcie zdjęć. Do sieci trafiły już pierwsze fotografie z planu.

Jessica Jones w MCU

Na opublikowanych zdjęciach widać, że Jessica Jones zachowała swój charakterystyczny wygląd znany z cenionego serialu Netflixa – skórzaną kurtkę i niebieskie jeansy. Fani są szczególnie zadowoleni z jej powrotu, bo relacja między Jessicą a Daredevilem była zawsze dobrze oceniana. Według nieoficjalnych doniesień, Jessica pomoże Mattowi Murdockowi w walce z Kingpinem.

- Wspaniale jest wrócić do Jessiki po trzech sezonach serialu i The Defenders, a teraz dołączyć do MCU. Jestem podekscytowana możliwością przywrócenia tej ikonicznej postaci. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale Jessikę Jones czeka wiele - to będzie intensywny sezon - powiedziała Krysten Ritter.

Premiera drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie zaplanowana jest na 2026 rok.