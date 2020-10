355 - Chastain, Cruz i inne gwiazdy jako agentki w thrillerze szpiegowskim. Zobacz plakaty

fot. Columbia Pictures

355 to thriller szpiegowski w reżyserii Simona Kinberga z agentkami światowych wywiadów w roli głównej. Twórca zaprosił do współpracy przy tym projekcie aktorki, które stanowią gwiazdorską obsadę tego widowiska. Główne role grają bowiem Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Diane Kruger i Bingbing Fan. W sieci pojawiły się plakaty z bohaterkami produkcji. Grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii. Natomiast zwiastun filmu powinien pojawić się w sieci zapewne we wtorek, 6 października, w godzinach porannych czasu polskiego.

355 - plakat

Thriller opowiada o grupie agentek z całego świata, które muszą połączyć siły, aby powstrzymać grupę przestępczą, która chce doprowadzić do globalnej katastrofy. Tytuł produkcji wziął się od kryptonimu pierwszej w historii amerykańskiej agentki. W pozostałych rolach występują Edgar Ramirez, Sebastian Stan, Emilio Insolera oraz Jason Wong.

355 - premiera filmu została zaplanowana na 15 stycznia 2021 roku.