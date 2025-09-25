Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

fot. materiały prasowe

Już wkrótce rozpocznie się 36. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wydarzenie będzie trwać od 27 do 28 września 2025 roku. Całość odbędzie się w przestrzeniach Atlas Areny, Sport Areny oraz dodatkowo w części konferencyjnej Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla. Wystawy można będzie oglądać w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź.

Wśród atrakcji przewiduje się spotkania ze sławnymi autorami, warsztaty, prelekcje i panele dyskusyjne. Wśród zagranicznych gwiazd wymienia się Billa Sienkiewicza, Seana Murphy'ego i Enrico Mariniego. Listę polskich gości otwierają Przemysław Truściński, Marcin Rustecki, kth. oraz Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak.

Kim są zapowiadani goście?

Bill Sienkiewicz to jeden z najsłynniejszych amerykańskich twórców komiksowych, który do scenariusza Franka Millera narysował ponadczasowy album „Elektra: Assassin”. Znany jest także z cyklu „The New Mutants” oraz pracy przy seriach Batman, Green Arrow, Daredevil, Fantastic Four czy Moon Knight. Ze względu na stosowane techniki (malarstwo olejne, kolaż, fotorealizm), w latach 80. XX wieku został uznany za artystycznego rewolucjonistę, wprowadzającego zupełnie nową jakość do mainstreamowego, amerykańskiego komiksu.

Sean Murphy jest przedstawicielem młodszego pokolenia utalentowanych artystów z USA (rocznik 1980). Autor znakomitych cykli komiksowych z udziałem Batmana, kontrowersyjnej serii „Punk Rock Jesus”, intrygującego „Tokyo Ghost” oraz mini-serii „Chrononauts”.

Enrico Marini to z kolei urodzony w Szwajcarii włoski twórca historii obrazkowych. Najbardziej znane serie z jego rozpoznawalnymi, realistycznymi rysunkami to „Skorpion”, „Orły Rzymu”, „Cygan”, „Gwiazda pustyni” i „Noir Burlesque”. Ma też na koncie album, którego akcja rozgrywa się w uniwersum Batmana.

36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - inne atrakcje