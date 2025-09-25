placeholder
Reklama
placeholder

Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi​. Wśród gości pojawiają się wielkie nazwiska ze świata komiksu, również zagranicznego. Jakie atrakcje przewidziano i kto się pojawi?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  36. Międzynarodowy Fes... 
36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier fot. materiały prasowe
Reklama

Już wkrótce rozpocznie się 36. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Wydarzenie będzie trwać od 27 do 28 września 2025 roku. Całość odbędzie się w przestrzeniach Atlas Areny, Sport Areny oraz dodatkowo w części konferencyjnej Stadionu Miejskiego im. Władysława Króla. Wystawy można będzie oglądać w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź.

Wśród atrakcji przewiduje się spotkania ze sławnymi autorami, warsztaty, prelekcje i panele dyskusyjne. Wśród zagranicznych gwiazd wymienia się Billa Sienkiewicza, Seana Murphy'ego i Enrico Mariniego. Listę polskich gości otwierają Przemysław Truściński, Marcin Rustecki, kth. oraz Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak.

Kim są zapowiadani goście?

Bill Sienkiewicz to jeden z najsłynniejszych amerykańskich twórców komiksowych, który do scenariusza Franka Millera narysował ponadczasowy album „Elektra: Assassin”. Znany jest także z cyklu „The New Mutants” oraz pracy przy seriach Batman, Green Arrow, Daredevil, Fantastic Four czy Moon Knight. Ze względu na stosowane techniki (malarstwo olejne, kolaż, fotorealizm), w latach 80. XX wieku został uznany za artystycznego rewolucjonistę, wprowadzającego zupełnie nową jakość do mainstreamowego, amerykańskiego komiksu.

Sean Murphy jest przedstawicielem młodszego pokolenia utalentowanych artystów z USA (rocznik 1980). Autor znakomitych cykli komiksowych z udziałem Batmana, kontrowersyjnej serii „Punk Rock Jesus”, intrygującego „Tokyo Ghost” oraz mini-serii „Chrononauts”.

Enrico Marini to z kolei urodzony w Szwajcarii włoski twórca historii obrazkowych. Najbardziej znane serie z jego rozpoznawalnymi, realistycznymi rysunkami to „Skorpion”, „Orły Rzymu”, „Cygan”, „Gwiazda pustyni” i „Noir Burlesque”. Ma też na koncie album, którego akcja rozgrywa się w uniwersum Batmana.

36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier - inne atrakcje

  • strefa gier wideo,
  • strefa gier planszowych,
  • strefa targowa,
  • konkurs cosplay,
  • scena autografów,
  • wernisaże wystaw,
  • uroczysta gala z rozstrzygnięciem festiwalowych konkursów,
  • premiera albumu „Botanica” autorstwa kth. – zdobywczyni Grand Prix drugiej edycji festiwalowego
    konkursu na projekt publikacji komiksowej.

Źródło: informacja prasowa

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  36. Międzynarodowy Fes... 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

2 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

3 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

4 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

5 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

6 The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 4
-

Gwiazda Westworld dołączyła do obsady 3. sezonu The Walking Dead: Dead City

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV