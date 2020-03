365 dni online - gdzie obejrzysz film na bazie książki Blanki Lipińskiej? Spekulacje

365 dni podbił polskie kina w lutym 2020 roku. Według ostatnich wyników box office przed zamknięciem kin w Polsce film obejrzało 1 630 270 widzów. Niewątpliwie adaptacja książki Blanki Lipińskiej po dzień dzisiejszy cieszyłaby się popularnością na wielkim ekranie wśród wielbicieli jej twórczości, więc wynik frekwencyjny byłby większy.

Kiedy 365 dni w VOD?

Na dzień 25 marca 2020 roku jeszcze oficjalnie nie ogłoszono, kiedy 365 dni będzie dostępny online. Z uwagi na zamknięcie kin możemy jednak spekulować, że nastąpi to raczej w przeciągu dni, nie tygodni czy miesięcy. Platformy streamingowe szukają obecnie treści, ponieważ z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa większość Polaków siedzi w domach izolując się od świata. Natomiast kina są zamknięte do odwołania i możemy to potrwać kilka tygodni, więc nikt nie będzie czekać z ponowną emisją tej produkcji na srebrnym ekranie.

365 dni online, ale gdzie?

Film na podstawie książki Blanki Lipińskiej niewątpliwie trafi do Netflixa. Czemu? Da się zauważyć w ofercie platformy streamingowej, że regularnie wprowadzają oni produkcje dystrybuowane w kinach przez Next Film, do którego należy 365 dni. Tak też było niedawno z zaskakującym wprowadzeniem do oferty W lesie dziś nie zaśnie nikt.

Gdy tylko pojawi się oficjalna data premiery na temat 365 dni online, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.

365 dni - zdjęcia