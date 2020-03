365 dni online - premiera filmu na VOD. Znamy datę!

365 dni online w Netflixie! To własnie platforma streamingowa oficjalnie ogłosiła w mediach społecznościowych, tak jak wcześniej spekulowaliśmy, że film będzie u nich. Kiedy premiera? 1 kwietnia o 9:01 w Netflixie.

Premiera 365 dni w Netflixie nie jest zaskoczeniem, ponieważ wszystkie filmy dystrybuowane przez Next Film trafiają do platformy. W marcu 2020 roku była głośna sytuacja o wprowadzeniu slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt, który miał trafić do kin, ale te pozostają zamknięte do odwołania.

Wiemy, że 1 kwietnia to Prima Aprilis, ale punkt drugi w poście Netflixa brzmi tak niedorzecznie i kuriozalnie, że łatwo zgadnąć co tu jest nieprawdą. Szczególnie, że Netflix Polska w komentarzach potwierdza, że to własnie punkt drugi jest żartem.

https://twitter.com/NetflixPL/status/1244927834713440258

365 dni to hit

Adaptacja książki Blanki Lipińskiej miała premierę w kinach 7 lutego 2020 roku i osiągnęła, jak dotąd, największy sukces komercyjny w Polsce w 2020 roku. Zanim zamknięto kina w marcu 2020 roku, obejrzało go 1 630 270 widzów. Niewątpliwie popularność tej produkcji sprawiłaby, że ten wynik jeszcze mógłby się znacznie podwyższyć.

365 dni - o czym jest?

Jest to pierwszy polski film erotyczny o pożądaniu i namiętnościach opowiadający o parze bohaterów. Massimo Torricelli jest młodym i przystojnym szefem sycylijskiej mafii. Jest zmuszony przejąć tę rolę po zamachu, w którym ginie jego ojciec. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu, więc jej życie zawodowe jest pełne sukcesów, ale w prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje więc się ostatniej próby ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że jej świat zmieni tajemniczy Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie...

365 dni - zdjęcia