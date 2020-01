365 dni - nowy zwiastun. Polski film erotyczny kusi dorosłych widzów

365 dni to pierwszy polski film erotyczny, który często nazywany jest polską odpowiedzią na 50 twarzy Greya. Jest to adaptacja popularnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej, która była porównywana do słynnej amerykańskiej książki. Za kamerą stoi Barbara Białowąs (Big Love), która napisała scenariusz razem z Tomaszem Mandesem i Tomaszem Klimalą.

Promocja filmu się rozkręca w styczniu 2020 roku. Po premierze plakatu, do sieci trafił pierwszy zwiastun, nowe zdjęcia oraz teledysk, w którym piosenkę wykonuje Michelle Morrone, czyli aktor grający jedną z głównych ról.

365 dni - obsada

W głównych rolach pary kochanków występują Michele Morrone oraz Anna Maria Sieklucka. W obsadzie są również Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbanska (Anna), Natalia Janoszek (Karolina), Otar Saralidze (Domenico), Mateusz Lasowski, Bronislaw Wroclawski, Grazyna Szapolowska, Przemyslaw Sadowski oraz Michal Mikolajczak.

365 dni - zwiastun

Nowy zwiastun zadebiutował 23 stycznia 2020 roku. Podobnie jak pierwszy jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Dzięki temu fani książki mogą zobaczyć, jak prezentuje się polski film erotyczny, bo trailer pokazuje wiele nowych scen.

365 dni - zdjęcia z filmu

365 dni

365 dni - o czym jest?

Jest to ekranizacja książki Blanki Lipińskiej i zarazem pierwszy polski film erotyczny o namiętnościach, pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej mafii po zamachu, w którym ginie jego ojciec zostaje zmuszony przejąć rolę przywódcy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu, więc jej życie zawodowe jest pełne sukcesów, ale prywatnie brakuje jej namiętności. Podejmuje więc się ostatniej próby ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że jej świat zmieni tajemniczy Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie...

365 Dni – premiera filmu

Film erotyczny ma ustaloną datę premiery na 7 lutego 2020 roku, czyli tuż przed Walentynkami. W tym okresie co roku polskie kina podbijały kolejne części serii o Greyu i Anie. Producenci: Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes - EKIPA. 365 dni to koprodukcja TVN S.A., NEXT FILM oraz FUTURE SPACE.