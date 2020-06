365 dni - polski film na szczycie amerykańskiego Netflixa. Jak oceniają widzowie?

fot. materiały prasowe

10 czerwca pisaliśmy o tym, że 365 dni w amerykańskim Netflixie było na szóstej pozycji w TOP 10 najpopularniejszych tytułów na platformie. Jak donosi comicbook.com to uległo zmianie i obecnie jest to najpopularniejsza produkcja w amerykańskiej bibliotece Netflixa! Najwyraźniej wszyscy oglądają polski film. Według ich oceny jest to też jeden z najpopularniejszych tytułów na przestrzeni całego czerwca 2020 roku.

Na obecną chwilę nie ma ani jednej pozytywnej recenzji krytyków w Stanach Zjednoczonych. Na rottentomatoes.com film ma 0% pozytywnych opinii ze średnią ocen 1,1/10.

fot. Next Film

Pomimo popularności widzowie nie oceniają polskiego hitu nazbyt wysoko. Według rottentomatoes 365 dni osiągnął 31% pozytywnych opinii ze średnią ocen 2/10. Dziennikarze zwracają uwagę, że 365 dni wielu widzom przypomina "tanią podróbkę" 50 twarzy Greya.

A co napisane jest w recenzjach krytyków? Więcej o tym możecie przeczytać w ich omówieniu. Przypomnijmy, że popularność 365 dni stworzyła tez bijące rekordy na TikToku wyzwanie polegające na nagrywaniu swoich reakcji na sceny seksy.