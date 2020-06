365 dni - wyzwanie widzów w USA bije rekordy. Nagrywają się podczas sceny seksu

fot. YouTube/Blanka Lipińska/Future Space/Next Film/TVN/Ekipa Sp. z o.o.

Jak wiemy, polski film 365 dni bije rekordy i gości na szczytach list najczęściej oglądanych filmów zagranicznych Netfliksów. Obraz trafił już pod ocenę zagranicznych recenzentów - ci z USA są dla polskiego filmu bezlitośni, jednak Brytyjczycy podchodzą do niego inaczej, o czym pisaliśmy tutaj. Ten nieoczekiwany światowy fenomen przeniósł się na TikToka. Hasztag #365days zyskał ponad 170 milionów wyświetleń. Użytkownicy w swojej akcji skupili się, rzecz jasna, na scenach seksu.

W ramach globalnego trendu komentują film i jego elementy, wypowiadają się na temat aktorów (przykładowo: dziewczyny nagrywają filmy wyrażające mniej lub bardziej poważny zachwyt urodą aktora Michele'a Morrone'a). Na nagraniach przeważnie możemy zobaczyć reakcje użytkowników aplikacji na scenę erotyczną na jachcie, w której Massimo przyciąga do siebie główną bohaterkę, Laurę. Wygląda na to, że jest to jeden z najpopularniejszych trendów w historii TikToka, który odnosi się do naszej rodzimej produkcji.

Pod hasztagiem, rzecz jasna, można znaleźć ogrom krytycznych opinii, co nikogo nie powinno dziwić. Największą część nagrań stanowią materiały humorystyczne - prześmiewcze.

Poniżej możecie obejrzeć przykładowe TikToki oznaczone hasztagiem: