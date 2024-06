4 dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Czwarty dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Jednym z ciekawszych punktów w repertuarze imprezy dzisiejszego dnia którego nie warto przegapić, jest naszym zdaniem, pokaz filmu Chcesz pokoju, szykuj się do wojny w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej oraz pokaz filmu Ula od Agnieszki Iwańskiej. Do tego gorąco chcemy was zachęcić do udziału w panelu pod tytułem „Tantiemy z Internetu. Dość czekania!?” w Club105. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na wtorek. Zobaczcie co będzie się dziś działo na festiwalu:

KINO KRYTERIUM

12:00 KONKURS TEATROTEK:

Czy wiesz kto mieszka pod ósemką - reż. Sebastian Drożak

Królowa Boazerii - reż. Tadeusz Kabicz

14:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK IX:

Gorzko - reż. Marcin Kluczykowski

Jestem - reż. Cezary Orłowski

Moja siostra - reż. Mariusz Rusiński 30 min

Połączenie - reż. Ming-Wei Chiang 17 min

Kompozycja z przeżyć istniejących - reż. Joanna Szlembarska

16:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Chcesz pokoju, szykuj się do wojny - reż. Agnieszka Elbanowska

17:30 KONKURS TEATROTEK:

Jamajka - reż. Bartosz Paduch

Polowanie - reż. Julia Ruszkiewicz

20:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Ula - reż. Agnieszka Iwańska

21:30 FINA PREZENTUJE:

Niedorajda - reż. Mieczysław Krawicz

CLUB105 / STREAMING

13:00 „Tantiemy z Internetu. Dość czekania!?” PANEL ZAPA I KOŁA MŁODYCH SFP.

15:00-16:30 PITCHING WFDiF NA FESTIWALU MŁODZI I FILM

17:00 PANEL „Praca za darmo: szansa na zaistnienie czy droga donikąd?”

SPOTKANIE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GILDIĘ SCENARZYSTÓW POLSKICH

SALA KINOWA KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PLAC POLONII 1)

11:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK X:

Pierwszy taniec w chmurach - reż. Michał Mieszczyk

Uwaga dobry pies - reż. Adelina Borets

Breathless - reż. Marta Socha

Czyste niebo - reż. Marcin Kundera

Czartoria - reż. Agata Majcherowicz

Momo i Lulu - reż. Anita Kwiatkowska

14:15 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Camper - reż. Łukasz Suchocki

17:15 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Nie jesteś sama - reż. Karolina Lucyna Domagalska

20:00 DIAGNOZY MŁODYCH:

Kos - reż. Paweł Maślona

SCENA PRZY AMFITEATRZE:

21:00 KONCERT ZESPOŁU ZIMA STULECIA