To jeden z najlepszych filmów Star Wars zdaniem fanów. Oryginalny reżyser nie podziela ich zdania

Premiera prequelowego serialu Andor jedynie scementowała film Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie jako jedną z najlepszych produkcji w uniwersum stworzonym przez George'a Lucasa. Fani już przed laty chwalili poważniejszą tematykę, szare moralnie postaci czy pięknie nakręcone sceny bitew w kosmosie. Bardzo dobre przyjęcie nie oznacza jednak, że nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ za kulisami doszło do zmiany reżysera. Gareth Edwards został zastąpiony przez Tony'ego Gilroya, twórcę późniejszego Andora, który wedle doniesień miał przebudować trzeci akt i sprawić, że historia lepiej płynęła i ze sobą działała.

Po latach Edwardsa, który jest obecnie zajęty promowaniem nowego Jurassic World: Odrodzenie, zapytano o jego wspomnienia związane z tym filmem i, czy podobnie do fanów, uważa go za jeden z najlepszych filmów ze Star Wars:

Bardzo się cieszę, że ruszyłem naprzód i robię swoje rzeczy. - powiedział Business Insiderowi. - Gwiezdne Wojny były w moim życiu zanim poznałem, co to jest film. To trochę jak z matką. Po prostu były częścią mnie. Zawsze mnie fascynuje, co z nimi robią. Nigdy nie przestałem kochać [Oryginalnej] Trylogii.

Nie zgadzam się [że Łotr 1. to najlepszy film Star Wars], ale miło mi. Doceniam, że ludzie mówią o nim dobre rzeczy.