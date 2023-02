51. Stan Ultimate Edition - ruszyła przedsprzedaż kompletnego wydania popularnej karcianki

fot. Portal Games

Wystartowała już przedsprzedaż gry karcianej zatytułowanej 51. Stan Ultimate Edition. To kompletna edycja popularnej produkcji z 2010 roku stworzonej przez Ignacego Trzewiczka. W skład wydania wejdzie zarówno podstawowa karcianka, jak i pakiet aż sześciu dodatków, w tym najnowsze rozszerzenie zatytułowane Ziemia Niczyja, które wprowadza elementy mechaniki area control. Wewnątrz wycenionego na 359,99 zł pudełka znajdzie się aż 200 kart i dodatkowe elementy, takie jak plansze, żetony i znaczniki. Premierę zaplanowano na marzec 2023 roku.

51. Stan Ultimate Edition stawia przed graczami zadanie stworzenia nowego Stanu w postapokaliptycznym świecie. Do osiągnięcia celu niezbędne jest podbijanie nowych terenów i walka z wrogami. Do dyspozycji grających oddano kilka frakcji, w tym między innymi Nowojorczyków i Mutantów. Rozgrywka przeznaczona jest dla od 1 do 4 graczy, a pojedyncza rozgrywka zajmuje od około 60 do 90 minut.

51. Stan Ultimate Edition - gra planszowa [ZDJĘCIA]

